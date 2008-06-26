Брокколи+цветная капуста=Капустные котлетки

Лето набирает обороты . В садах-огородах буйно колосятся различные культурные растения, обещая нам в скором будущем урожай свежих овощей и ягод, полезных и витаминных . А значит, овощи будут на столе появляться чаще, и в большем количестве! И это правильно. И вкусно!

Про пользу овощей читаем статью на Юмаме: «Картошка, капуста, морковка, горох… сказ об уральских овощах».

А пока на любимой грядке еще только зреют кабачки или морковка, овощи можно купить - прилавки уже не пугают ценами. Лето!

Сегодня хочу предложить рецепт красивых и вкусных овощных котлет – из брокколи и цветной капусты. Думаю, он пригодится – когда отварная, жареная и запеченная капуста уже надоест вам и вашим домашним . Такие котлеты можно приготовить, например, на ужин – румяные, да со сметанкой . Может быть, даже «нехочухи» и «нелюбители» капусты согласятся попробовать немножко?

Капустные котлетки

Подходящий вариант для летнего ужина!

Понадобится:

Капуста цветная и брокколи (свежая или замороженная) – 800 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Манка – 4-5 ст.л.;

Мука – 3 ст.л.;

Соль, перец черный молотый;

1. Можно взять только цветную капусту или смесь цветной и брокколи – на ваш вкус. Свежую капусту придется разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде минут 7-10. Замороженную – только разморозить, не отваривая.

2. Выложить на доску капусту и покрошить её ножом в мелкую крошку Это не так сложно и долго, как может показаться – кучку капусты просто рубите ножиком, время от времени с краев подвигая кусочки в серединку, для равномерного измельчения. Можно, конечно, воспользоваться комбайном! Только следите, чтобы не получилось пюре Нужна именно крошка. В комбайне быстрее, да, экономится время… зато ножиком получается равномернее. Да и сэкономленное время как раз уйдет потом на мытье комбайна

3. Яйца разделить на белки и желтки. Белки чуть позже будем взбивать.

4. Желтки положить в нарубленную капусту, размешать, добавить манку, муку, посолить и поперчить. Еще раз основательно перемешать. Теперь пусть немного постоит, манка слегка набухнет.

5. Белки взбиваем в пышную стойкую пену и подмешиваем к капустному фаршу. Размешивать нужно аккуратно, чтобы белки сильно не опали – движения ложки не по кругу, как обычно – а снизу вверх.

6. Фарш готов. Можно выкладывать ложкой на разогретую сковородку, этой же ложкой формируя небольшие круглые котлетки. Или руками делайте небольшие, размером примерно с яйцо, шарики, и выкладывайте, слегка приплюснув. Фарш довольно рассыпчатый, поэтому гигантомания не приветствуется - большие котлетки могут разваливаться при переворачивании. Жарим на небольшом огне до румяной корочки. Очень вкусно с холодной сметанкой!

Вариант: добавить в фарш около стакана натертого на мелкой терке сыра. Сыр хорошо сочетается с капустой, будет вкусно . И еще – котлетки будут «прочнее» - сыр дополнительно скрепит капустный фарш.

Приятного аппетита!

