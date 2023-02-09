Гремолата (Gremolata, от gremolà - измельченный) – популярная итальянская приправа, как правило, это смесь лимонной цедры и мелко рубленых петрушки и чеснока. Гремолату подают к тушеному и запеченному мясу или овощам, также она отлично дополняет морепродукты, жареную или запеченную рыбу. Иногда гремолату готовят с апельсиновой цедрой, с луком шалот вместо чеснока, с мятой, шалфеем или розмарином, с добавлением анчоусов, лимонного сока или оливкового масла.

Гремолата в самом простом, классическом варианте остро-пряная, ароматная, лимонная цедра дает приятную горчинку. Я приправляла такой смесью овощное рагу, и запекала курицу. Стоит приготовить хотя бы раз, «на пробу», ведь все продукты доступны, а блюда, приправленные гремолатой, приобретают аромат и пикантность.

Можно просто сварить пасту, и щедро посыпать её приправой – уже вкусно, а если добавить глазированные креветки, легко и быстро получится эффектный ужин.

Паста с гремолатой и глазированными креветками

Понадобится (2-3 порции): Длинная паста (спагетти, лингвини, феттучине и пр.) – 200 гр.; Креветки – 200 гр.; Масло оливковое – 1-2 столовые ложки; Соль; Глазурь для креветок: Масло оливковое – 1 столовая ложка; Бальзамический уксус – 3 столовые ложки; Мед или коричневый сахар – 1 столовая ложка; Соевый соус – 1 столовая ложка; Гремолата: Чеснок – 1 зубчик; Лимон (только цедра) – 1 шт.; Петрушка - 1 пучок;

* Разморозьте креветки.

* Поставьте кипятить воду на пасту, посолите. На каждые 100 гр. сухих макарон нужно не менее 1 литра воды. Когда воды мало, при погружении в неё пасты кипение прекращается, вода долго не закипает снова и паста, вместо того, чтобы вариться, размокает, слипается.

* Пока вода греется, приготовим гремолату. Лимон нужно хорошо вымыть со щеткой, вытереть насухо и специальным ножом для цедры или средней теркой снять с него цедру. Напомню, что цедра – это верхний желтый слой кожуры лимона, до белого внутреннего слоя.

Петрушку (без грубых стеблей) тонко нарезать, чеснок мелко порубить, перемешать с тонкими стружками цедры.

Приправа готова.

* Закипела вода – опускаем пасту. Сварите её до состояния «аль денте» (паста остается упругой, будто бы чуть-чуть недоваренной), ориентируясь на время, указанное производителем на упаковке. Слейте воду. Качественная паста в промывании не нуждается. Заправьте её оливковым маслом, сохраняйте теплой.

* Пока варится паста, готовим креветки. Нужно сделать глазурь, и быстро, в течение пары минут, прогреть-обжарить в ней креветки.

* На сковороде разогрейте бальзамический уксус с медом, оливковым маслом и соевым соусом, слегка уварите (готовьте на среднем огне до загустения). Теперь огонь нужно увеличить, положить креветки и готовить их пару минут, помешивая или встряхивая сковороду, чтобы со всех сторон покрылись глазурью. Готовые креветки выложите из сковороды и накройте, чтобы не остыли. Оставшимся соусом-глазурью можно будет полить пасту.

* Раскладываю пасту и креветки по тарелкам, щедро посыпаю гремолатой. Гремолата на вкус остро-пряная, с легкой горчинкой лимонной цедры. Креветки пикантные, в кисло-сладком соусе, к ним очень подходит свежий лимонный аромат приправы. Пробуйте!

Приятного аппетита!