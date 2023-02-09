Паста с гремолатой и глазированными креветками
Гремолата (Gremolata, от gremolà - измельченный) – популярная итальянская приправа, как правило, это смесь лимонной цедры и мелко рубленых петрушки и чеснока. Гремолату подают к тушеному и запеченному мясу или овощам, также она отлично дополняет морепродукты, жареную или запеченную рыбу. Иногда гремолату готовят с апельсиновой цедрой, с луком шалот вместо чеснока, с мятой, шалфеем или розмарином, с добавлением анчоусов, лимонного сока или оливкового масла.
Гремолата в самом простом, классическом варианте остро-пряная, ароматная, лимонная цедра дает приятную горчинку. Я приправляла такой смесью овощное рагу, и запекала курицу. Стоит приготовить хотя бы раз, «на пробу», ведь все продукты доступны, а блюда, приправленные гремолатой, приобретают аромат и пикантность.
Можно просто сварить пасту, и щедро посыпать её приправой – уже вкусно, а если добавить глазированные креветки, легко и быстро получится эффектный ужин.
Понадобится (2-3 порции):
Длинная паста (спагетти, лингвини, феттучине и пр.) – 200 гр.;
Креветки – 200 гр.;
Масло оливковое – 1-2 столовые ложки;
Соль;
Глазурь для креветок:
Масло оливковое – 1 столовая ложка;
Бальзамический уксус – 3 столовые ложки;
Мед или коричневый сахар – 1 столовая ложка;
Соевый соус – 1 столовая ложка;
Гремолата:
Чеснок – 1 зубчик;
Лимон (только цедра) – 1 шт.;
Петрушка - 1 пучок;
* Разморозьте креветки.
* Поставьте кипятить воду на пасту, посолите. На каждые 100 гр. сухих макарон нужно не менее 1 литра воды. Когда воды мало, при погружении в неё пасты кипение прекращается, вода долго не закипает снова и паста, вместо того, чтобы вариться, размокает, слипается.
* Пока вода греется, приготовим гремолату. Лимон нужно хорошо вымыть со щеткой, вытереть насухо и специальным ножом для цедры или средней теркой снять с него цедру. Напомню, что цедра – это верхний желтый слой кожуры лимона, до белого внутреннего слоя.
Петрушку (без грубых стеблей) тонко нарезать, чеснок мелко порубить, перемешать с тонкими стружками цедры.
Приправа готова.
* Закипела вода – опускаем пасту. Сварите её до состояния «аль денте» (паста остается упругой, будто бы чуть-чуть недоваренной), ориентируясь на время, указанное производителем на упаковке. Слейте воду. Качественная паста в промывании не нуждается. Заправьте её оливковым маслом, сохраняйте теплой.
* Пока варится паста, готовим креветки. Нужно сделать глазурь, и быстро, в течение пары минут, прогреть-обжарить в ней креветки.
* На сковороде разогрейте бальзамический уксус с медом, оливковым маслом и соевым соусом, слегка уварите (готовьте на среднем огне до загустения). Теперь огонь нужно увеличить, положить креветки и готовить их пару минут, помешивая или встряхивая сковороду, чтобы со всех сторон покрылись глазурью. Готовые креветки выложите из сковороды и накройте, чтобы не остыли. Оставшимся соусом-глазурью можно будет полить пасту.
* Раскладываю пасту и креветки по тарелкам, щедро посыпаю гремолатой. Гремолата на вкус остро-пряная, с легкой горчинкой лимонной цедры. Креветки пикантные, в кисло-сладком соусе, к ним очень подходит свежий лимонный аромат приправы. Пробуйте!
Приятного аппетита!