Куриные окорочка, фаршированные рисом с сухофруктами

«Сегодня на ужин курица с рисом!» Звучит довольно обыденно, ведь эти продукты присутствуют в нашем повседневном рационе. Однако, есть простой способ сделать привычную курицу интересным, и даже праздничным блюдом: нужно нафаршировать целую тушку или куриные ножки, и потом запечь все это в духовке до румяной аппетитной корочки. Такой способ приготовления удобен для хозяйки: и мясо, и гарнир готовятся одновременно, в одной посуде. А если взять красивую форму для запекания, то можно прямо в ней и на стол подать.

О пользе риса. Японские фармакологи из Университета Мэйдзио в г. Нагоя утверждают, что регулярное употребление риса повышает интеллект, и способствует улучшению памяти. Особенно полезен в этом отношении неочищенный, бурый рис.

Понадобится:

Куриные окорочка – 4 шт.;

Для начинки :

: Рис длиннозерный – 2 варочных пакетика (200 гр.);

Масло сливочное или оливковое – 1 ст.л.;

Кедровые орехи или кешью – полстакана;

Изюм светлый – 100 гр.;

Курага или чернослив – полстакана;

Лимон – 1 шт. (цедра);

Чеснок – 2-3 зубка;

Соль, перец, приправы (розмарин, смесь «5 перцев»).

1. Сварите рис в пакетике в подсоленном кипятке почти до готовности, примерно 15-20 минут. Выложите в миску, добавьте столовую ложку сливочного масла и остудите.

2. Курагу (или чернослив) ошпарьте кипятком (если очень сухая – замочите на 30-40 минут) и нарежьте соломкой. Лимон вымойте и теркой среднего размера снимите цедру, так, чтобы получились маленькие стружки. Чеснок нарежьте ломтиками или соломкой.

3. К рису нужно добавить нарезанный соломкой чернослив (курагу), тертую цедру лимона, чеснок ломтиками, кедровые орехи, светлый изюм. Посолить и поперчить немного. Фарш готов.

4. На куриных окорочках небольшого размера нужно аккуратно отделить кожу от мяса, приподнять её – так, чтобы образовался карман. Наполните начинкой получившееся пространство между кожей и мясом, край кожи подверните вниз. Сверху их нужно смазать оливковым маслом с капелькой лимонного сока, и приправить.

5. Остатки начинки поместите на дно формы для запекания, сверху положите окорочка. Закройте форму фольгой на первые 20-30 минут, потом фольгу можно будет снять и дать курице зарумяниться. Запекайте минут 40, до румяной корочки в заранее разогретой духовке при Т 200 гр.

Видеоверсия рецепта: