Даже если вы не соблюдаете пост, все равно стоит в это время немного изменить привычный рацион. Например, чаще заменяйте мясо рыбой – вашему организму наверняка понравится такая перемена . А еще она готовится недолго, и трудозатраты минимальные, а если взять рыбу благородную – то получим быстрый праздничный обед… или ужин. На Восьмое марта, например

Навеяло мне весенним ветром в первые мартовские денечки вот такое блюдо – «бабочки» из форели с лаймовым рисом. На мой взгляд, очень весеннее – веселое, и такая нежная зелень лайма и его тонкий, прозрачный, прохладный запах… Давайте пробовать!

Форель-бабочка с ароматным рисом

Понадобится:

Форель куском или толстыми стейками;

Рис длиннозерный – 1 чашка;

Маринад, он же соус:

Лимон – 1 шт.;

Лайм – 2 - 3 шт.,

Мед, или коричневый сахар, или просто сахар – 1 чайная ложка;

Масло оливковое;

Соль, перец, розовый перец.

1. На гарнир будет рис – можно сразу вымыть его и поставить варить. Подойдут длиннозерные сорта, при варке остающиеся рассыпчатыми. Пока варится, займемся маринадом и рыбой.

2. Лаймы и лимон надо вымыть, и с одного лайма мелкой теркой снять цедру. Половинку второго лайма и половинку лимона порезать на дольки, и пока отложить, только надо накрыть, чтоб не подсохли – они пойдут в тарелку .

3. Готовим маринад. В небольшой миске смешиваем сок из половинки лимона, сок с мякотью из лайма, оливковое масло, соль и мед (сахар). Соль и сахар кладите понемногу, пробуйте маринад и добавляйте по вкусу. С сахаром просто: если нечаянно пересластили, добавляйте кислое – лимонный или лаймовый сок, если кисло – то, понятное дело, немного сахара. Сюда же кладем перец розовый (немного раздавить его плоскостью ножа) и молотый черный перец. Взбиваем вилкой – готово.

4. Теперь – рыба. Тут надо самую капельку повозиться… Нарезать кусок рыбины на толстые стейки – толщиной примерно в три пальца , и аккуратно удалить реберные и хребтовую кости – выйдет две половинки. Теперь каждую половинку кладем шкурой вниз, и режем вдоль посередине, прорезая до кожи, но, не разрезая её до конца. В средней трети кожу оставьте неразрезанной – она будет соединять куски, не даст «бабочке» развалиться . Осталось только раскрыть, как книжку, и расправить.

5. Рыбу смажьте маринадом, и оставьте минут на 10. Разогрейте сковородку/гриль/духовку.

Время приготовления на сковородке примерно 5-6 минут с каждой стороны, корректируйте в зависимости от веса и толщины кусочка. Под грилем, в принципе, так же – но грили настолько разные у всех, нужно следить и корректировать время. Ну и минут 15-20 в духовке. Готовьте до зарумянивания, только не пересушите.

6. Рис, наверное, уже давно сварился . Горячий рис надо заправить маслом – мне нравится сливочным, хотя оливковое должно подходить больше . Сюда же кладите ложку цедры с лайма и выжимайте сок из оставшейся половинки лайма. Хорошо размешайте, попробуйте «на соль» - и можно оставить под крышкой и в теплом месте. Пусть постоит – цедра распарится, и рис вберет в себя аромат лайма .

7. Ну, вот и все! Рис готов, «бабочки» тоже. Украсьте тарелку дольками лайма-лимона, а оставшийся маринад подайте, как соус.