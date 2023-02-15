Рыбка в банке
Простой и диетический рецепт, давний, незаслуженно забытый. Рыба с овощами, приготовленная в собственном соку.
Желательно использовать жирные сорта рыб. Скумбрия подходит идеально!
Рыбка в банке
|
Понадобится:
Скумбрия – 4 шт.;
Помидоры – 4 шт.;
Лук – 2 шт. (2 средние головки);
Морковь – 1 шт.;
Лимон – 1 шт.;
Черный перец – 10-15 горошин;
Душистый перец – 1-2 горошины;
Лавровый лист – 2-3 шт.;
Масло растительное – 2 столовые ложки;
Сахар, соль.
Рецепт в 5 шагов:
1. Моем, потрошим рыбу. Просушиваем бумажным полотенцем. Режем на порционные куски.
2. Помещаем рыбу в маринад на 20-30 минут: сок половины лимона, черный и душистый перец, лавровый лист, соль и щепотка сахара. В принципе, этот этап можно пропустить, но маринад смягчает резкий рыбный запах скумбрии.
3. Пока рыбка маринуется, нарезаем овощи теми фигурами, которые вам нравятся. Мельчить не нужно. Все довольно крупно. У меня был лук-недоросток из сада, его было удобно нарезать перьями. Морковь соломкой. Помидоры как на пиццу.
4. В чистую сухую стеклянную банку (без сколов и трещин!) выкладываем начинку слоями: сначала овощи, затем рыба, овощи, рыба, и т.д., последний слой овощи.
Перец и лаврушку из маринада распределяем равномерно в начинке. Овощи дополнительно не солю, только чуть-чуть верхний слой.
Сверху вылить 2 столовых ложки растительного масла.
Закрываем банку железной невинтовой крышкой, предварительно вынув из нее уплотнительную резинку. Можно просто обойтись фольгой.
Не нужно банку наполнять до самых краев, рыба и овощи могут по-разному выделять сок. Максимум заполняем банку по «плечики».
5. Ставим банку в холодную (!) духовку. Выставляем температуру 80-100 градусов, прогреваем 5-10 минут, увеличиваем температуру до 160-180 градусов.
После закипания рыбку подержать в духовке 1ч. Духовку выключить и дать чуть остыть. Даже теплую банку нельзя ставить на холодную и сырую поверхность. Лучше выставлять на деревянную доску, накрытую полотенцем.
Все! Рыбка получается нежная и не жирная. При подаче можно сбрызнуть лимонным соком.
Совет: Если вы переживаете за готовность рыбы, положите сверху начинки брусочек моркови. Осторожно выкатите банку из духовки и определите готовность моркови. Если она пропеклась – то и рыба давно готова.
Можно рыбу в банке запекать не в духовке, а на водяной бане (на фото как раз этот вариант, внезапно сломалась духовка). Банка ставится в кастрюлю с водой комнатной температуры. Желательно, чтобы вода доходила до «плечиков» банки и закрывала слои начинки. Дальше все также – постепенно увеличиваем нагрев конфорки, доводим до температуры кипения. По мере выкипания можно подливать уже горячую воду.
Таким способом можно запекать не только рыбу, но и мясо, птицу, можно делать домашние шашлычки на деревянных шпажках и даже заготавливать на зиму тушенку!
Приятного аппетита!