Простой и диетический рецепт, давний, незаслуженно забытый. Рыба с овощами, приготовленная в собственном соку.

Желательно использовать жирные сорта рыб. Скумбрия подходит идеально!

Рыбка в банке

Понадобится: Скумбрия – 4 шт.; Помидоры – 4 шт.; Лук – 2 шт. (2 средние головки); Морковь – 1 шт.; Лимон – 1 шт.; Черный перец – 10-15 горошин; Душистый перец – 1-2 горошины; Лавровый лист – 2-3 шт.; Масло растительное – 2 столовые ложки; Сахар, соль.

Рецепт в 5 шагов:

1. Моем, потрошим рыбу. Просушиваем бумажным полотенцем. Режем на порционные куски.

2. Помещаем рыбу в маринад на 20-30 минут: сок половины лимона, черный и душистый перец, лавровый лист, соль и щепотка сахара. В принципе, этот этап можно пропустить, но маринад смягчает резкий рыбный запах скумбрии.

3. Пока рыбка маринуется, нарезаем овощи теми фигурами, которые вам нравятся. Мельчить не нужно. Все довольно крупно. У меня был лук-недоросток из сада, его было удобно нарезать перьями. Морковь соломкой. Помидоры как на пиццу.



4. В чистую сухую стеклянную банку (без сколов и трещин!) выкладываем начинку слоями: сначала овощи, затем рыба, овощи, рыба, и т.д., последний слой овощи.

Перец и лаврушку из маринада распределяем равномерно в начинке. Овощи дополнительно не солю, только чуть-чуть верхний слой.

Сверху вылить 2 столовых ложки растительного масла.

Закрываем банку железной невинтовой крышкой, предварительно вынув из нее уплотнительную резинку. Можно просто обойтись фольгой.

Не нужно банку наполнять до самых краев, рыба и овощи могут по-разному выделять сок. Максимум заполняем банку по «плечики».

5. Ставим банку в холодную (!) духовку. Выставляем температуру 80-100 градусов, прогреваем 5-10 минут, увеличиваем температуру до 160-180 градусов.

После закипания рыбку подержать в духовке 1ч. Духовку выключить и дать чуть остыть. Даже теплую банку нельзя ставить на холодную и сырую поверхность. Лучше выставлять на деревянную доску, накрытую полотенцем.

Все! Рыбка получается нежная и не жирная. При подаче можно сбрызнуть лимонным соком.

Совет: Если вы переживаете за готовность рыбы, положите сверху начинки брусочек моркови. Осторожно выкатите банку из духовки и определите готовность моркови. Если она пропеклась – то и рыба давно готова.

Можно рыбу в банке запекать не в духовке, а на водяной бане (на фото как раз этот вариант, внезапно сломалась духовка). Банка ставится в кастрюлю с водой комнатной температуры. Желательно, чтобы вода доходила до «плечиков» банки и закрывала слои начинки. Дальше все также – постепенно увеличиваем нагрев конфорки, доводим до температуры кипения. По мере выкипания можно подливать уже горячую воду.

Таким способом можно запекать не только рыбу, но и мясо, птицу, можно делать домашние шашлычки на деревянных шпажках и даже заготавливать на зиму тушенку!

Приятного аппетита!