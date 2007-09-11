Заходи, снимай сандали, будем есть аджапсандали!
Помните, у классика? «Наступила осень, выросла капуста, у меня пропали половые чувства»… Осень золотая… Рай для садистов! Переполненные пригородные электрички, 50 ведер свежевыкопанной картохи, выходные попой кверху. Романтика!
Но! Каждый труд достоин поощрения. И это поощрение является замученным пыльным мегаполисом горожанам в виде даров природы, богатыми на витамины и микроэлементы. А нет своего садика-огородика, не беда! Ближайший овощной ларек готов раскрыть вам дружеские восточные объятия! Там в этом царстве овощей и фруктов вы найдете все, что душе угодно. Ультрамарин баклажанов, рубиновый закат помидоров и яркие брызги разноцветного перца, безусловно, поднимут ваше настроение и прогонят прочь осенний сплин…
Так примерно размышлял мой организм, стоя у вышеозначенного ларька…На душе было мерзко и гадко… Впереди маячили одинокие осенние будни… Надо было поднимать боевой дух нации и в этом, как обычно, мне помог заветный номер журнала «Школа гастронома».
Рецепт под трудновыговариваемым названием "Аджапсандали" пленил меня своей простотой и оригинальностью.
Для его создания требовалось всего-то ничего, а именно:
баклажаны: 5 шт (или как их любовно называют в Одессе «синенькие»)
сладкий перец: 2 шт
лук : 4 шт
картофель: 3 шт
помидоры: 8 штук
чеснок: 1 зубчик
кинза: 1 пучок
базилик: 2–3 веточки
растительное масло 4 ст. л.
соль, перец по вкусу
Вобщем незамысловатый такой набор юного садиста.
Налюбовавшись яркой палитрой даров природы, приступаем к процессу создания блюда.
На первом этапе занимаемся с баклажанами. Курс занятий – 20-30 минут. Для этого баклажаны моем, освобождаем от плодоножки, крупно режем и солим. И в таком виде оставляем их на 20-30 минут. Данная манипуляция производится всеми мировыми кулинарами с целью избавления баклажанов от характерной горечи. Затем баклажаны промываем и слегка отжимаем.
Затем обнажаем помидоры. То есть обдав кипятком, очищаем их от кожицы. Лук и картофель чистим и все овощи крупно режем. Зелень моем, сушим и малокалиберно измельчаем.
В разогретую сковороду наливаем 2ст. ложки растительного масла и обжариваем в нем картофель. Далее в картофель добавляем баклажаны и жарим еще 5 минут. В кастрюлю с толстым дном высыпаем картофель и баклажаны, соединяем их с мелкопорезанной зеленью.
В сковороду добавляем еще 2 ст. ложки масла , обжариваем лук, затем вводим туда помидоры и перец. Жарим около 10 минут. Полученную массу вываливаем в кастрюлю с баклажанами и картофелем, добавляем соль, перец и раздавленный чеснок, подаем огня и доведя блюдо до кипения, снимаем.
В аджапсандали главное - проверить степень готовности баклажанов. Как только они утушатся и помягчеют нравом – считайте блюдо готово. Подавать аджапсандали следует горячим. Запивать видимо чачей. Рекомендуется позвать пару-тройку горячих грузинских мачо, но это на усмотрение хозяйки. Мне хватило мп3 диска с национальными мелодиями. Вобщем думайте сами, решайте сами!
Приятного вам аппетита, дарагие, да!