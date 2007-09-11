Заходи, снимай сандали, будем есть аджапсандали!

Помните, у классика? «Наступила осень, выросла капуста, у меня пропали половые чувства»… Осень золотая… Рай для садистов! Переполненные пригородные электрички, 50 ведер свежевыкопанной картохи, выходные попой кверху. Романтика!

Но! Каждый труд достоин поощрения. И это поощрение является замученным пыльным мегаполисом горожанам в виде даров природы, богатыми на витамины и микроэлементы. А нет своего садика-огородика, не беда! Ближайший овощной ларек готов раскрыть вам дружеские восточные объятия! Там в этом царстве овощей и фруктов вы найдете все, что душе угодно. Ультрамарин баклажанов, рубиновый закат помидоров и яркие брызги разноцветного перца, безусловно, поднимут ваше настроение и прогонят прочь осенний сплин…

Так примерно размышлял мой организм, стоя у вышеозначенного ларька…На душе было мерзко и гадко… Впереди маячили одинокие осенние будни… Надо было поднимать боевой дух нации и в этом, как обычно, мне помог заветный номер журнала «Школа гастронома».

Рецепт под трудновыговариваемым названием "Аджапсандали" пленил меня своей простотой и оригинальностью.

Для его создания требовалось всего-то ничего, а именно:

баклажаны: 5 шт (или как их любовно называют в Одессе «синенькие»)

сладкий перец: 2 шт

лук : 4 шт

картофель: 3 шт

помидоры: 8 штук

чеснок: 1 зубчик

кинза: 1 пучок

базилик: 2–3 веточки

растительное масло 4 ст. л.

соль, перец по вкусу

Вобщем незамысловатый такой набор юного садиста.

Налюбовавшись яркой палитрой даров природы, приступаем к процессу создания блюда.

На первом этапе занимаемся с баклажанами. Курс занятий – 20-30 минут. Для этого баклажаны моем, освобождаем от плодоножки, крупно режем и солим. И в таком виде оставляем их на 20-30 минут. Данная манипуляция производится всеми мировыми кулинарами с целью избавления баклажанов от характерной горечи. Затем баклажаны промываем и слегка отжимаем.

Затем обнажаем помидоры. То есть обдав кипятком, очищаем их от кожицы. Лук и картофель чистим и все овощи крупно режем. Зелень моем, сушим и малокалиберно измельчаем.

В разогретую сковороду наливаем 2ст. ложки растительного масла и обжариваем в нем картофель. Далее в картофель добавляем баклажаны и жарим еще 5 минут. В кастрюлю с толстым дном высыпаем картофель и баклажаны, соединяем их с мелкопорезанной зеленью.

В сковороду добавляем еще 2 ст. ложки масла , обжариваем лук, затем вводим туда помидоры и перец. Жарим около 10 минут. Полученную массу вываливаем в кастрюлю с баклажанами и картофелем, добавляем соль, перец и раздавленный чеснок, подаем огня и доведя блюдо до кипения, снимаем.

В аджапсандали главное - проверить степень готовности баклажанов. Как только они утушатся и помягчеют нравом – считайте блюдо готово. Подавать аджапсандали следует горячим. Запивать видимо чачей. Рекомендуется позвать пару-тройку горячих грузинских мачо, но это на усмотрение хозяйки. Мне хватило мп3 диска с национальными мелодиями. Вобщем думайте сами, решайте сами!

Приятного вам аппетита, дарагие, да!