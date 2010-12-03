Существует невероятное количество рецептов паштета, из самых разных ингредиентов - мяса, рыбы, овощей. Самый именитый среди паштетов – французский деликатес "Pate de foie gras " (фуа-гра), паштет из гусиной печени и трюфелей. А самый популярный и любимый – наверное, домашний печеночный паштет, такой привычный, уютный и простой, желанный гость на нашем столе. Если вы любите такой паштет, но почему-то давно не делали – приготовьте!

Это легко, и времени нужно не так уж много. Он прекрасно подойдет для повседневного меню, а если немного пофантазировать… добавить фисташки, кедровые или грецкие орехи, жареные грибы или кусочки бекона… то такой паштет можно и на праздничный стол поставить! А если изменить привычную форму подачи паштета – свернуть его рулетом, прослоив зеленым или грибным маслом, тогда на ломтиках получится красивый спиральный узор. Попробуем?

Паштет с куриной печенью

Понадобится:

Куриные окорочка или бедра – 500 г.

Печень куриная – 500 г.

Лук-репка – 1 луковица;

Морковь средняя – 1 шт.;

Масло сливочное – 100 г.

Соль и рубленый черный перец, приправы по вкусу – тимьян, лавровый лист.

Для зеленого масла:

Масло сливочное – 100-150 г.

Чеснок – 2 зубка;

Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок;

Соль.

1. Окорочка нужно сварить в небольшом количестве воды – примерно стакан понадобится. Я удаляю с них кожу и варю на среднем огне, под крышкой, с маленьким лавровым листиком, до мягкости, так, чтоб мясо легко отделялось от костей. Остудите, и снимите мясо с косточек. Немного бульона понадобится, добавить в паштет.

2. Морковь и луковицу очистите, нашинкуйте и в небольшом количестве масла потомите до мягкости, слегка подрумяньте. Если используете сухие травы-приправы, положите одновременно с луком.

Морковь и лук, кроме прочего, играют роль разрыхлителя, улучшают структуру паштета. С этой же целью используют вареные яйца, кукурузу, грибы. Очень вкусный получается паштет с грибами и черносливом: вместо морковки возьмите полстакана жареных грибов и 6-7 черносливин. Чернослив выбирайте несладкий и ароматный.

3. Готовую зажарку выложите в миску – а на сковородке потушите печенку, примерно 7-10 минут. Слегка остудите.

4. Положите в блендер мясо с окорочков, морковно-луковую поджарку, печенку и измельчите до однородности. Соль и перец добавьте по вкусу, пробуйте.

5. Добавьте масло комнатной температуры и еще раз взбейте. Количество масла можно изменять, по желанию.

Если паштет плотный и густой, можно добавить бульон, консистенция паштета получится более нежная, мажущаяся - у меня уходит от трети до половины стакана.

Добавляйте понемногу и пробуйте, учитывая, что при охлаждении (в холодильнике) паштет немного уплотнится. Готово? Выкладывайте в красивую формочку - и в холодильник, под крышкой или под пленкой, чтобы не подсох.

Приятного аппетита!

Можно пойти дальше, и придать паштету более импозантный, «гостевой» вид. Понадобится немного времени и кусок пергамента для выпечки, или пищевой пленки.

Сливочное масло, соль и полпучка зелени – укроп, петрушка, тимьян – смешайте при помощи блендера, получится нежного цвета масло с крошечными зелеными вкраплениями. Если любите чеснок – добавьте, одновременно с зеленью.

* Паштет выложите на пленку в виде прямоугольника и поверх паштета намажьте слой зеленого масла. Скатайте рулетом, заверните в пленку и положите в холодильник.

Остывший рулет нарежьте ломтиками – получится красивый спиральный узор на срезе.

P.S. Кроме зеленого масла, можно приготовить масло с копченостями, грибное – с жареными грибами, или луковое – с жареным луком.

