Жареная корейка с грибным соусом

Французы утверждают, что с грибным соусом можно съесть и подметку. Конечно, это шутка, но грибной соус и вправду замечательная штука! Да если с сочным куском мяса… мало кто откажется. Давайте сделаем? Готовить легко, а мясо лучше всего купить охлажденное, будет сочнее.

Корейка жареная с грибным соусом

Понадобится:

Корейка свиная – 4 ломтика.

Для маринада:

Оливковое масло – 2 ст.л.;

Соевый соус – 1 чайная л.;

Сок лимона – 1 ст.л.;

Мед жидкий – 1 ст.л.;

Приправы по вкусу – петрушка, тимьян, «пять перцев», лавровый листик, зубок чеснока.

Для соуса:

Лук-репка – 1большая луковица;

Грибы – 200 гр.;

Сливки 20% – 200 мл.;

Соль, перец черный молотый, растительное масло.

· Смешайте все продукты для маринада. Корейку нарежьте поперек волокон на ломти, толщиной примерно 1,5-2 см, и замаринуйте на полчасика.

· Включите духовку на разогрев, примерно на 200-210 градусов. Разогрейте сковороду без масла, обжаривать мясо будем на сухой сковороде, так оно практически не брызгает. Корейку выньте из маринада, обсушите салфеткой и выкладывайте на сковородку. Через две-три минуты переверните, и подрумяньте другую сторону. Переложите в огнеупорное блюдо, и поставьте в духовку на 15-20 минут, за это время мясо дойдет до готовности.

· Пора готовить соус. Нарежьте луковицу перьями или маленькими кубиками. Грибы нашинкуйте соломкой.

· В сковородку, где жарилось мясо, добавьте немного масла, положите лук и грибы, и подрумяньте – минут 5-7. Тонкой струйкой, помешивая, влейте подогретые сливки и готовьте еще минут 5-10, чтобы соус немного выпарился и стал гуще.

Приятного аппетита!