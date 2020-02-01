Необычный рецепт! Несладкие картофельные вафли

Если у вас есть электрическая вафельница, которая печет толстые и пышные вафли, забирайте в копилку классный рецепт несладких картофельных вафель.

Картофельные вафли разнообразят ваши завтраки или ужины, а еще вы можете удивить гостей новым блюдом из самой обычной картошки!

Понадобится На 8 штук (4 порции) Картофель – 300 гр. Масло растительное – 50 мл. Сыр твердый – 100 гр.; Зелень (петрушка, укроп, лук) – 1 небольшой пучок (прим. 50 гр.) Яйца – 3 шт. Мука – 100 гр. Разрыхлитель – ½ чайной ложки Соль, молотый черный перец – по вкусу Итого: 780 г. (8 штук) Белки 64.7, жиры 102.3, углеводы 137.6, ккал 1724.5 На 100 гр.: белки 8.3, жиры 13.1, углеводы 17.6, ккал 221.1

Приготовление

1. Подготовительный этап: Картошку предварительно сварите. Зелень мелко-мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке. Вареный картофель остудите, хорошенько разомните с маслом, добавьте натертый сыр и зелень, перемешайте.

2. Если сыр несоленый, посолите по вкусу, добавьте молотый черный перец и/или немного тертого мускатного ореха.

3. Яйца вилкой или взбивалкой разболтайте до однородности, добавьте в пюре.

4. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте к пюре и еще раз перемешайте. Получается довольно густое тесто.

5. Пеките в разогретой вафельнице до зарумянивания, выкладывайте примерно по 1 столовой ложке с большой горкой. Если нет вафельницы, можно испечь антипригарной сковороде.

6. Получаются румяные вафли с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Подавайте на завтрак с овощным салатом, авокадо и соленой рыбкой, с яйцом «в мешочек» или ломтиком ветчины, со сметанным соусом (сметана, зелень, соль, черный перец и/или чеснок).

Приятного аппетита!