Необычный рецепт! Несладкие картофельные вафли
Если у вас есть электрическая вафельница, которая печет толстые и пышные вафли, забирайте в копилку классный рецепт несладких картофельных вафель.
Картофельные вафли разнообразят ваши завтраки или ужины, а еще вы можете удивить гостей новым блюдом из самой обычной картошки!
|
|
Понадобится
На 8 штук (4 порции)
Картофель – 300 гр.
Масло растительное – 50 мл.
Сыр твердый – 100 гр.;
Зелень (петрушка, укроп, лук) – 1 небольшой пучок (прим. 50 гр.)
Яйца – 3 шт.
Мука – 100 гр.
Разрыхлитель – ½ чайной ложки
Соль, молотый черный перец – по вкусу
Итого: 780 г. (8 штук)
Белки 64.7, жиры 102.3, углеводы 137.6, ккал 1724.5
На 100 гр.: белки 8.3, жиры 13.1, углеводы 17.6, ккал 221.1
Приготовление
1. Подготовительный этап: Картошку предварительно сварите. Зелень мелко-мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке. Вареный картофель остудите, хорошенько разомните с маслом, добавьте натертый сыр и зелень, перемешайте.
2. Если сыр несоленый, посолите по вкусу, добавьте молотый черный перец и/или немного тертого мускатного ореха.
3. Яйца вилкой или взбивалкой разболтайте до однородности, добавьте в пюре.
4. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте к пюре и еще раз перемешайте. Получается довольно густое тесто.
5. Пеките в разогретой вафельнице до зарумянивания, выкладывайте примерно по 1 столовой ложке с большой горкой. Если нет вафельницы, можно испечь антипригарной сковороде.
6. Получаются румяные вафли с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Подавайте на завтрак с овощным салатом, авокадо и соленой рыбкой, с яйцом «в мешочек» или ломтиком ветчины, со сметанным соусом (сметана, зелень, соль, черный перец и/или чеснок).
Приятного аппетита!