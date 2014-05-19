Весной и летом тема стройности приобретает особую важность, и мы во многом себя ограничиваем. Чтобы не отказываться от любимых блюд полностью, можно немного изменить их, приготовить в более легком «фитнес»-варианте. К примеру, картофельную запеканку можно «облегчить» и уменьшить её калорийность, заменив половину картошки молодыми кабачками, а вместо жирных сливок взять 10%, и в меньшем количестве.

Кабачки сделают запеканку более нежной и сочной, при этом сами они малозаметны, как визуально, так и на вкус – сохраняется традиционный привычный вкус картофельной запеканки с румяной хрустящей корочкой. Обязательно попробуйте, это вкусно!

Если у вас есть мультиварка с функцией выпечки, такую запеканку можно и в ней приготовить.

Запеканка картофельная с кабачком

Понадобится: Картошка – 5-6 штук; Кабачки молодые, маленькие – 2шт.; Сыр твердый – 100 гр.; Сливки 10% – 150-200 мл.; Масло сливочное – 50 ст.л.; Сухари панировочные – 3-4 ст.л.; Соль, перец по вкусу.

* Пропорции можно менять по вкусу, для ориентира – я беру кабачков примерно треть/половину от количества картошки.

* Картошку чищу, молодые кабачки можно не чистить, у кабачков молочной спелости кожица тонкая, нежная. Режу тонкими ломтиками. Сыр тру на средней или мелкой терке.

* Форму для запекания возьмите красивую, чтобы прямо в ней подать на стол готовую запеканку. Намажьте сливочным маслом дно и стенки формы, и слоями выкладывайте овощи: слой картошки, слой кабачков, немного тертого сыра, слегка посолите и полейте сливками. Если сыр соленый, можно не солить или добавить соли совсем немного.

Перец и другие приправы добавляйте по желанию.

* Повторите слои: картошка, кабачки, сыр, сливки. Верхний, последний слой – картошка. У меня получилось всего три слоя картошки и два – кабачков.

* Сливок не должно быть много, так как кабачки дадут сок, и запеканка может «потечь» в духовке. Я наливаю примерно на 2/3 высоты запеканки, и стараюсь использовать форму с высокими стенками.

* Ставлю форму в разогретую духовку примерно на полчаса, под фольгой или неплотно закрытой крышкой, затем достаю и посыпаю верх запеканки панировочными сухариками. На сухарики положите тонкие хлопья масла, и верните в духовку еще на 15-20 минут, за это время овощи дойдут до полной готовности и верхушка запеканки зарумянится.

* Общее время запекания будет зависеть от многих нюансов: от сорта картошки и от того, молодая она или «старая», от толщины нарезки овощей, от высоты запеканки, от формы (толстые или тонкие стенку). Как быть? Я проверяю готовность, протыкая середину тонкой деревянной шпажкой: если она легко входит в запеканку, значит, готово, картошка пропеклась.

* Получилась очень вкусная, нежная запеканка. Кабачок в ней малозаметен, но он тут играет важную роль: дает нежность и сочность – без кабачка запеканка намного суше и плотнее. Верхняя корочка зарумянилась и стала приятно хрустящей. К такой запеканке можно подать нарезку из свежих овощей и легкий соус.

Приятного аппетита!