Сытный десерт! Вкуснейшие котлетки из моркови и яблок

Легкое овощное блюдо на завтрак или ужин — не откажется даже ребенок!

Овощные котлеты из яблок и моркови такие сочные, ароматные, с хрустящей корочкой! Вкуснее всего они горячие, с пылу с жару, и с холодной сметаной.

Яблочно-морковные котлеты (12-14 штук)

Понадобится:

Яблоки – 500 г,
Морковь – 500 г,
Сливки – 100 мл,
Яйца – 2 шт.,
Сахар – 1-2 ст. л. (не обязательно),
Мука пшеничная – 80 г (ок. 3 ст. л.),
Манка – 50 г (ок. 3 ст. л.)
Масло сливочное – 25 г,
Соль – щепотка,
Сухари или кукурузная мука – для панировки,
Масло растительное для жарки.

Итого: 1400 г

Белки 43, жиры 62, углеводы 200, ккал 1520

На 100 гр.: белки 3 жиры 4.5, углеводы 14, ккал 109

Этапы приготовления

1. Подготовьте продукты. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Яблоки очистите от кожуры и серединок (семенная камера с семенами) нарежьте маленькими кубиками или тонкой соломкой.

2. Отмерьте масло, сливки, муку, манку.

3. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте морковь, сливки, соль. Тушите под крышкой на среднем нагреве минут 10. Два-три раза перемешайте.

4. Добавьте яблоки, перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты. Морковь и яблоки станут почти готовыми, но еще сохранят некоторую упругость.

5. Остудите до теплого состояния. Попробуйте. Если хотите сладкие котлеты, положите сахар – по вкусу. Добавьте яйца, размешайте, положите манку и муку и хорошо перемешайте.

6. Слепите небольшие котлетки, обваляйте в панировочных сухариках или кукурузной муке. Кукурузная мука дает хорошую корочку и не впитывает много масла.

7. Жарьте на растительном или топленом масле на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

8. Подавайте сочные ароматные морковно-яблочные котлеты со сметаной.

Приятного аппетита!

Запеканка с яблоками и морковью

Это очень выгодное блюдо: легко готовить, можно всячески изменять рецепт в зависимости от настроения или наличия продуктов, сделать посытнее (к обеду) или полегче (на ужин или завтрак), оно выигрышно смотрятся на столе, если запечь блюдо в красивой форме и в ней же подать.

Морковные и свекольные котлетки

Остановиться трудно, одну жуешь, а руки так и тянутся за следующей. Нежные, сочные, со сметаной… И когда ж еще делать, как не сейчас – пока свежая морковка такая яркая и сладкая!

Вторым номером программы – свекольные котлетки с творогом. А что? Уж делать овощные полезные блюда, так делать! Свекла в это время года набита витаминами от макушки до хвостика.

