Сытный десерт! Вкуснейшие котлетки из моркови и яблок
Овощные котлеты из яблок и моркови такие сочные, ароматные, с хрустящей корочкой! Вкуснее всего они горячие, с пылу с жару, и с холодной сметаной.
Яблочно-морковные котлеты (12-14 штук)
Понадобится:
Яблоки – 500 г,
Итого: 1400 г
Белки 43, жиры 62, углеводы 200, ккал 1520
На 100 гр.: белки 3 жиры 4.5, углеводы 14, ккал 109
Этапы приготовления
1. Подготовьте продукты. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Яблоки очистите от кожуры и серединок (семенная камера с семенами) нарежьте маленькими кубиками или тонкой соломкой.
2. Отмерьте масло, сливки, муку, манку.
3. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте морковь, сливки, соль. Тушите под крышкой на среднем нагреве минут 10. Два-три раза перемешайте.
4. Добавьте яблоки, перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты. Морковь и яблоки станут почти готовыми, но еще сохранят некоторую упругость.
5. Остудите до теплого состояния. Попробуйте. Если хотите сладкие котлеты, положите сахар – по вкусу. Добавьте яйца, размешайте, положите манку и муку и хорошо перемешайте.
6. Слепите небольшие котлетки, обваляйте в панировочных сухариках или кукурузной муке. Кукурузная мука дает хорошую корочку и не впитывает много масла.
7. Жарьте на растительном или топленом масле на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
8. Подавайте сочные ароматные морковно-яблочные котлеты со сметаной.
Приятного аппетита!
Вторым номером программы – свекольные котлетки с творогом. А что? Уж делать овощные полезные блюда, так делать! Свекла в это время года набита витаминами от макушки до хвостика.