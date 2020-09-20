Сытный десерт! Вкуснейшие котлетки из моркови и яблок

Овощные котлеты из яблок и моркови такие сочные, ароматные, с хрустящей корочкой! Вкуснее всего они горячие, с пылу с жару, и с холодной сметаной.

Яблочно-морковные котлеты (12-14 штук)

Понадобится: Яблоки – 500 г,

Морковь – 500 г,

Сливки – 100 мл,

Яйца – 2 шт.,

Сахар – 1-2 ст. л. (не обязательно),

Мука пшеничная – 80 г (ок. 3 ст. л.),

Манка – 50 г (ок. 3 ст. л.)

Масло сливочное – 25 г,

Соль – щепотка,

Сухари или кукурузная мука – для панировки,

Масло растительное для жарки. Итого: 1400 г Белки 43, жиры 62, углеводы 200, ккал 1520 На 100 гр.: белки 3 жиры 4.5, углеводы 14, ккал 109

Этапы приготовления

1. Подготовьте продукты. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Яблоки очистите от кожуры и серединок (семенная камера с семенами) нарежьте маленькими кубиками или тонкой соломкой.

2. Отмерьте масло, сливки, муку, манку.

3. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте морковь, сливки, соль. Тушите под крышкой на среднем нагреве минут 10. Два-три раза перемешайте.

4. Добавьте яблоки, перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты. Морковь и яблоки станут почти готовыми, но еще сохранят некоторую упругость.

5. Остудите до теплого состояния. Попробуйте. Если хотите сладкие котлеты, положите сахар – по вкусу. Добавьте яйца, размешайте, положите манку и муку и хорошо перемешайте.

6. Слепите небольшие котлетки, обваляйте в панировочных сухариках или кукурузной муке. Кукурузная мука дает хорошую корочку и не впитывает много масла.

7. Жарьте на растительном или топленом масле на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

8. Подавайте сочные ароматные морковно-яблочные котлеты со сметаной.

Приятного аппетита!

