Кальмары фаршированные (рецепт с видео)

Кальмары содержат много полезного белка, мало жиров и легко усваиваются. Если дополнить их другим полезным продуктом – пшеничной крупой – можно получить отличное блюдо, подходящее для ужина. Кальмары как будто специально созданы для того, чтобы их было удобно фаршировать – этим и займемся.

Фаршированные кальмары

Понадобится:

Кальмары (целые тушки) – 4 шт.;

Крупа пшеничная – 100 гр.;

Лук репка – 1 шт.;

Грибы – 200-250 гр.;

Морковь – 1 шт.;

Перец черный, соль.

Для панировки:

Мука, яйцо, панировочные сухари.

Для подачи: сметана, лимон (по желанию).

· Кальмары нужны целые, тушками. Размороженные тушки нужно вымыть холодной водой, снять пленку снаружи и внутри и вынуть упругий прозрачный стержень, похожий на пластик. Другой способ: если кальмары заморожены, их можно прямо так, не размораживая, окатить кипятком (только облить, не держать в нем!) – верхняя пленка-кожица свернется, и её легко будет снять. Потом дайте кальмарам оттаять до конца, и вычистите внутри. Все, кальмары подготовлены. Аккуратно отрежьте у них «крылья», их можно мелко нарезать и использовать в начинке.

· Делаем начинку. Пшеничную крупу сварите в подсоленной воде до готовности и остудите. Пока крупа варится, лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. «Крылья» кальмаров тоже мелко нарежьте. Лук и морковь слегка подрумяньте, добавьте грибы и доведите до готовности, до мягкости лука и моркови. Положите к овощам нарезанные кальмары, перемешайте и готовьте 2 минуты, уберите сковородку огня. Соедините крупу, морковно-луково-грибную зажарку, если нужно – посолите и поперчите.

· Теперь можно наполнить тушки кальмаров, неплотно – во время готовки кальмары уменьшатся в размере, и излишек начинки может выпасть. Отверстие можно закрепить деревянной зубочисткой.

Последовательно обваляйте тушки в муке, в яйце, в сухарях, и обжарьте на растительном масле до румяной корочки - примерно по 3 минуты с каждой стороны, иначе они станут «резиновыми».

(Напомню – кальмары готовятся очень быстро, около 3 минут, при долгой тепловой обработке становятся жесткими. Если это произошло, то размягчить их можно будет долгим, не менее 40 минут, тушением.)

Подавайте с ломтиком лимона или со сметаной.



Приятного аппетита!

Смотрите видео: