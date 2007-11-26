" Есть ли у курицы талия?"... Сей философский вопрос однажды вечером одновременно пришел в светлые головы Coalla , Алька и talia ...Разгадка нашлась быстро - у курицы талии нет, но у talia однозначно была курица.. Даже две!

Их то и было решено отдать на алтарь жертвоприношения желудкам в пользу семейного рецепта, который под страшными пытками мы узнали у talia . Все, что требовалось для создания уютного семейного ужина это:

курица свежая потрошеная - 2 шт.

соль, перец

чеснок -2 головки

картофель мытый обыкновенный - в неограниченном количестве

На первом этапе курицу следует распять... ну или раз десять... Карочи, ее надо разрезать аккуратно строго по линии грудки и точными ударами кулака расплющить по поверхности разделочной доски. Плющьте ее и колбасьте до тех пор, пока куриная тушка практически не срастется с доской, не сольъется с ней в экстазе и не станет с ней единым целым. Выглядеть это будет примерно так:

На втором этапе делаем курице массаж. Добротный такой массаж. Только вместо ароматических масел яростно втираем ей смесь перца и соли. Не пропускаем ни одну складочку, ни один укромный куриный уголок. Помните! Сочетание силы и ласки творит чудеса! После массажа расслабленная курица должна выглядеть вот так:

Третий этап - шпигуем куриную распятую тушку чесноком. Для чего чеснок режем тонкими дольками. Далее, начиная со стройных ножек, делаем надрезы и вставляем туда чеснок. Чем чаще мы будем шпиговать курицу чесноком, тем ароматнее она будет. Процесс начинения курицы выглядит примерно так:

Четвертый этап - собственно жарка курицы. Нашпигованную чесноком курицу кладем в разогретую предварительно духовку. Причем неважно, кладете ли вы ее на грудь, либо на спинку, ибо в процессе жарки очень важно курицу переворачивать и поливать выделяющимся соком. Выглядеть это будет примерно так:

Ну и, собстенно говоря, на пятом , заключительном этапе м вводим картофель. для чего его режем дольками, смешиваем с приправами и майонезом и выкладываем вокруг курицы до полного запекания. Блюдо на финальной стадии будет выглядеть примерно так:

Как видно на картинке, курица представлена здесь в двух испотасях - "курица-развратница" и "курица-скромница" . К чести кулинаров надо заметить, что вкусовые каечства обеих были на высоте! Обе были нежны с нами и полностью удовлетворили наши запросы. Чего и вам желаем!