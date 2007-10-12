Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Coalla
Горячие блюда

Что делал слон, когда пришел Наполеон?

Есть версия, что слон его съел. Хотя история утверждает обратное… Мясная запеканка «Наполеон»

Ответ задачки весьма прост. Слон тупо ел. Но не траву, нееет. Правильные слоны знают, что нужно делать с травой, впрочем сейчас не об этом… Правильные слоны едят Наполеон. А поскольку сладкое им нельзя, они едят специальный «Наполеон». С картошкой и грибами :). Итак, для вполне слоновьей порции радости нам потребуется:

тесто слоеное – 400 гр

грибы (системы шампиньоны) – 500 гр

картофельное пюре (системы MAGGI) – 1 коробок, тьфу ты , то есть коробка

лук зеленый

молоко

приправы

сыр (системы пармезан) -  200 гр

Для начала готовим коржи. Для этого тесто делим на пласты, раскатываем и запекаем в духовке до готовности. Полуфабрикаты рулят!

 

 

На втором этапе готовим пюре. Пюре готовится также просто. Подогреваем молоко и засыпаем в него сухое картофельное пюре MAGGI. Туда же замешиваем приправы, мелко порезанный зеленый лук и натертый пармезан. Полуфабрикаты опять рулят!

Лирическое отступление: нет, мы ни в коем случае не призываем вас, мои маленькие гурманы, питаться полуфабрикатами. Просто в данном случае это существенно экономит место и время. Для дотошных кулинаров советуем все приготовить своими руками – и слоеное тесто и пюре из настоящей домашней картошечки…

 

 

Ну и, наконец, грибы…Грибы пойдут любые. Хоть шампиньоны, хоть вешенки, хоть свежесобранные лесные… Главное их правильно пожарить. С лучком. С маслицем. Хорошенечко так пережарить. И замешать с пюре.

 

 

Ну и последний этап – фигурное промазывание коржей. Порядок прост – корж –начинка-корж-начинка. До полного уничтожения  последних.

 

 

И финальный аккорд – посыпаем все сверху тертым пармезаном. Ну и чо, потом сидим тупо ждем в гости слона. Или собираемся и сами идем в гости к слону. В зоопарк.

Приятного вам аппетита! ПЫСЫ: А трава – это все фигня!

 

 

 

 

Приятного аппетита!!!!!!!!!!!

Оставить комментарий
Реклама
Горячие блюда
Реклама
Реклама