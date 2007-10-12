Что делал слон, когда пришел Наполеон?

Ответ задачки весьма прост. Слон тупо ел. Но не траву, нееет. Правильные слоны знают, что нужно делать с травой, впрочем сейчас не об этом… Правильные слоны едят Наполеон. А поскольку сладкое им нельзя, они едят специальный «Наполеон». С картошкой и грибами . Итак, для вполне слоновьей порции радости нам потребуется:

тесто слоеное – 400 гр

грибы (системы шампиньоны) – 500 гр

картофельное пюре (системы MAGGI) – 1 коробок, тьфу ты , то есть коробка

лук зеленый

молоко

приправы

сыр (системы пармезан) - 200 гр

Для начала готовим коржи. Для этого тесто делим на пласты, раскатываем и запекаем в духовке до готовности. Полуфабрикаты рулят!

На втором этапе готовим пюре. Пюре готовится также просто. Подогреваем молоко и засыпаем в него сухое картофельное пюре MAGGI. Туда же замешиваем приправы, мелко порезанный зеленый лук и натертый пармезан. Полуфабрикаты опять рулят!

Лирическое отступление: нет, мы ни в коем случае не призываем вас, мои маленькие гурманы, питаться полуфабрикатами. Просто в данном случае это существенно экономит место и время. Для дотошных кулинаров советуем все приготовить своими руками – и слоеное тесто и пюре из настоящей домашней картошечки…

Ну и, наконец, грибы…Грибы пойдут любые. Хоть шампиньоны, хоть вешенки, хоть свежесобранные лесные… Главное их правильно пожарить. С лучком. С маслицем. Хорошенечко так пережарить. И замешать с пюре.

Ну и последний этап – фигурное промазывание коржей. Порядок прост – корж –начинка-корж-начинка. До полного уничтожения последних.

И финальный аккорд – посыпаем все сверху тертым пармезаном. Ну и чо, потом сидим тупо ждем в гости слона. Или собираемся и сами идем в гости к слону. В зоопарк.

Приятного вам аппетита! ПЫСЫ: А трава – это все фигня!