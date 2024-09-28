Нежный рулет из индейки с яичным блинчиком

Изначально это был рулет из курицы, но рецепт этого рулета остался в прошлом. Такой рулет подавали в ресторане «Дружба» в Екатеринбурге в 90-е годы. Нежный, сочный, воздушный. На просьбу рассказать, как его готовят, официант тогда ответила «Все просто, куриный фарш и яйца». И настолько вкусные воспоминания о нем преследовали меня все эти годы, что я решила поэкспериментировать и сделать рулет так, каким я его помню.

Рецепт реально простой — всего три ингредиента. Вместо курицы решила взять филе грудки индейки. Не знаю, как готовили его в ресторане, по ощущениям, на водяной бане... Я же запекла рулет в духовке.

Нежный рулет из суфле индейки и яичных блинчиков

Понадобится: 500 г филе грудки индейки или курицы;

5 яиц;

100 мл молока;

сливочное масло 2 ст. ложки;

немного мускатного ореха, соль и перец по вкусу, половина маленькой луковицы, маленькая долька чеснока.

! Рулет можно сделать с тонкими слоями, если вам нравится более изящный разрез.

! Вкусно и в горячем виде, и как холодная закуска.

Приготовление:

1. Филе моем и режем небольшими кусочками, чтобы измельчить в блендере. Половинку луковицы мелко режем, чеснок пропускаем через пресс. Получится довольно сухой фарш.

2. Отделите белки от желтков, белки понадобятся для яичного блинчика.

3. В миске соединяем фарш, два желтка, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, добавляем понемногу 50 мл молока, его может понадобиться меньше, чтобы тесто не было жидким. Измельчаем погружным блендером в однородную гладкую массу. Приправьте по вкусу мускатным орехом, посолите и поперчите.

4. Взбиваем белки с солью в крепкую пену, 3 яйца немного взбиваем с молоком, подсаливаем, соединяем с белками.

Делаем омлетные блинчики. Один, если у вас сковородка с большим дном. Два, если сковородка небольшая. За счет белков блинчик будет пористым и воздушным, по сути это омлет. В рулете он будет нежным. Не допекайте до готовности, пусть омлет схватится только снизу.

5. На пленку, смазанную растительным маслом, раскладываем фарш на ширину сковородки (чтобы он совпал по ширине с яичным блином).

Чуть остывший блинчик кладем сверху так, чтобы с начала и в конце оставалась полоска фарша.

6. Подворачиваем фарш на блинчик и с помощью пленки плотно сворачиваем рулет. Мясо от масляной пленки легко отсоединяется.

Сворачиваем до конца, перекатываем рулет на фольгу или на пергамент швом вниз.

7. Плотно скручиваем края, можно завязать рулет бечевкой, чтобы он не лопнул во время готовки.

8. Ставим рулет запекаться в духовку, налив в чашу немного воды (температура 190 ℃) на 30 минут.

9. Рулет можно есть горячим, а можно подать как закуску, для этого нарежьте его тоненько - так будет лучше чувствоваться текстура.

Приятного аппетита!