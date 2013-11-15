Индейка с ягодами можжевельника и брусничным соусом (рецепт с видео)

Все знают, что характер блюда определяют специи и пряности. Многие хозяйки умело этим пользуются, меняя приправы в зависимости от кулинарных задач, настроения или погоды за окном. Например, поздней осенью и зимой можно приготовить мясо с ягодами можжевельника: оно не только насытит и согреет, но и поднимает настроение – терпкий, чуть смолистый аромат можжевельника напоминает о новогодних праздниках.

Ягоды можжевельника традиционно используют для приготовления дичи: можжевельник отбивает специфический запах «дичины», делает это мясо более нежным, придает хвойную нотку блюду. Если же дичи, по какой-то причине, у вас не оказалось, и вы располагаете только, к примеру, курицей – смело добавляйте к ней можжевеловые ягоды, в маринад или при готовке. Можжевельник придаст мясу вкус дичи, и получится курица «по-таежному». Очень вкусно!

Я приготовлю таким способом индейку, и сделаю к ней соус из брусники: я думаю, таежная ягода хорошо впишется в стиль этого блюда. Бруснику можно заменить клюквой, и добавить чуть больше сахара при готовке.

Если вы не хотите подбирать пряности для маринада самостоятельно, возьмите готовую смесь с можжевельником. Например, подойдет смесь пряностей для дичи «Охотничья» от "Айдиго" - уникальная авторская смесь, строго выверенные пропорции пряностей в соответствии с современными тенденциями высокой кухни. Или приправа «Жаркое по таежному» - это ароматная, неострая приправа, без глютамата натрия и других искусственных добавок.

Индейка с ягодами можжевельника и брусничным соусом

Понадобится (2 порции): Индейка – 0,5 кг; Лук репчатый – 1 шт.; Чеснок – 1 целая головка; Картофель некрупный – 4-5 шт.; Для маринада: Масло оливковое – 3 ст.л.; Ягоды можжевельника - 4 шт.; Жидкий мед – 1 ст.л.; Розмарин - 0,5 ч.л.; Черный перец или смесь перцев - 0,5 ч.л.; Розовая гималайская соль - 0,5 ч.л. Для соуса: Брусника – 300 гр.; Мед по вкусу, или коричневый сахар – ок. 23 стакана; Розовый перец - 1 ч.л.; Душистый перец - 0,5 ч.л.; Апельсин – 2-3 дольки или апельсиновый перец - по вкусу Соль – щепотка.

* Индейку нужно вымыть, разделить на порции и замариновать на час-полтора. За это время мясо пару раз переверните, чтобы равномерно промариновалось. Для маринада ягоды можжевельника раздавите плоскостью ножа или растолките в ступке, добавьте розмарин, соль, перец, мед и масло (2 ст.л.), и натрите этой смесью мясо.

* Лук очистить и нарезать «перьями», чеснок, не разбирая на дольки, очистить от верхнего слоя шелухи и срезать верхушку так, чтобы открылась мякоть чеснока.

* Картофель нарежьте «дольками», смажьте маслом и посыпьте солью, перцем, розмарином.

* В форму для запекания положите индейку, лук, чеснок. По краям разложите картофельные дольки. Накройте и поставьте в духовку, запекать будем в хорошо разогретой духовке (примерно 200 градусов) сначала под крышкой, затем откроем для зарумянивания. Я поставила форму для запекания в рукав, и так готовила – это удобно, потому что видно, как идет процесс. В конце можно разрезать рукав (осторожно, горячий пар!), чтобы получить зажаристую корочку.

* Пока печется индейка, готовлю соус. Для этого нужно добавить к бруснике пряности, мед или сахар, мякоть апельсина и полстакана воды и уварить на слабом огне до загустения. Щепотка соли нужна, она не сделает соус соленым, но вкус без неё будет незаконченным. Для того, чтобы быстро получить апельсиновое «филе», без пленок, срезаю толсто кожуру, до мякоти, и ножом вырезаю дольки. Вытекающий при этом сок нужно собрать, поэтому удобно резать апельсин над кастрюлькой с брусникой, пусть сразу туда капает.

* Если вы не любите ягодные соусы, замените брусничный соус грибным, или просто добавьте к мясу свежих грибов или грибную приправу «Грибы и овощи» от «Айдиго». Она предназначена для супов, картофеля и жаркого, и здесь прекрасно впишется в «лесной колорит» блюда.

* Брусничный соус получается кисло-сладким, душистым и пряным, и хорошо дополняет горячее, сочное жаркое, с ароматом розмарина и можжевеловой ноткой.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта:

За помощь в съемках благодарим Интернет-магазин "Айдиго дарит подарки"

Широкий ассортимент специй, приправ, пряностей и других вкусных товаров!