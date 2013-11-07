Жареная говядина с ягодами годжи в китайском стиле (рецепт с видео)

В Китае ягоды годжи бережно собирают вручную и уважительно называют Райская ягода, Ягода долголетия, Красный Алмаз. В Европе и Америке считают суперпродуктом, способным защитить от многих болезней, вернуть силы и здоровье, продлить молодость, и не без основания: ягоды годжи - продукт с большой целительной силой и отличными питательными свойствами, в них огромное количество витаминов, аминокислот и минералов, необходимых человеку. Говорят, что никакое другое растение не обладает настолько мощными антиоксидантными свойствами!

Вкус вяленых ягод интересный: не очень сладкие, чуть кисловатые, слегка пряные, немного напоминают шиповник или барбарис. Ягоды можно есть прямо из баночки или добавлять в мюсли, печь кексы, делать компот и целебный чай. С ними получится вкусный тонизирующий суп или тушеное мясо.

Я думаю, вы о них слышали, и, возможно, пробовали. Еще нет? Тогда давайте познакомимся с тибетской чудо-ягодой, и приготовим необычное блюдо в китайском стиле – жареную говядину с ягодами годжи.

Жареная говядина с ягодами годжи в китайском стиле

Понадобится: Говядина нежирная – 500 гр.; Лук порей – 1 шт.; Перец сладкий красный – 1-2 шт.; Ягоды годжи «Айдиго» - 4 ст.л.; Рисовая вермишель – 1 уп.; Для маринада: Масло кунжутное – 2-3 ст.л.; Белый винный уксус или белое вино – 2-3 ст.л.; Имбирь молотый - 1 ч.л.; Чесночный порошок - 0,5 ч.л.; Сычуаньский перец – 1 ч.л.; Для заправки: Соевый соус – 2-3 ст.л.; Устричный соус – 1 ст.л.; Имбирь молотый - 0,5 ч.л.; Коричневый сахар или мед – 1 ст.л.; Розовая гималайская соль - 0,5 ч.л. Растительное масло – 1-2 ложки.

* Мясо нужно зачистить от пленок, нарезать длинной тонкой соломкой поперек волокон и на часок замариновать: для маринада соединить все указанные компоненты и перемешать.

Если вы увлекаетесь китайской кухней и любите пряные блюда, можете усилить «китайский акцент» и добавить в маринад смесь «пять специй». Чаще всего в её состав входят сычуаньский перец, семена фенхеля, черный кардамон, гвоздика, имбирь или бадьян. Эти пряности довольно экзотичны для нас, наверное, можно поспрашивать в китайских лавочках, а я нашла их все в одном месте - интернет-магазине «Айдиго», выбирать удобно и в качестве продукта нет сомнений. Это смесь нужно измельчить – смолоть заранее или собрать в мельницу. Очень вкусно, потрясающий аромат, и очень пряно, поэтому используйте понемногу.

* Перец очистить от семян и нарезать длинными узкими полосками. Так же нарезать порей, белую часть и нежную часть зеленых листьев.

* Пора жарить мясо. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла без запаха, и обжарьте полоски говядины на сильном огне. Переложите на тарелку.

* Если нужно, добавьте в сковороду масла и разогрейте, положите перец и порей, быстро обжарьте. До готовности доводить не нужно, оставьте слегка хрустящими.

* Отодвиньте овощи к краям, в центр положите ягоды годжи, добавьте соевый и устричный соус, имбирь по вкусу, немного меда или сахара, растительное масло и треть-четверть стакана воды. Соль добавляйте по вкусу, соевый соус уже соль содержит.

* Прогрейте несколько минут, помешивая, чтобы ягоды слегка распарились. Теперь можно вернуть в сковороду мясо, перемешать, готовить еще 2-3 минуты, так, чтобы овощи дошли до готовности.

* Подавайте с рисом или рисовой лапшой, слегка посыпав зеленью кинзы иили зеленым луком.

* Я не очень люблю бадьян и фенхель за «анисовые нотки», но решила поэкспериментировать, собрала в мельницу «пять специй»: сычуаньский перец, семена фенхеля, черный кардамон, гвоздика, бадьян и кусочки дробленой корицы, и добавила к мясу. Сначала чуть-чуть, потом еще немного - и не пожалела! Аромат невероятный, богатый и на удивление приятный. Кухня пахла, как лавка индийских пряностей. Блюдо получилось необычным, сочным, пряным, очень вкусным.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта:

За помощь в съемках благодарим Интернет-магазин "Айдиго дарит подарки"

Широкий ассортимент специй, приправ, пряностей и других вкусных товаров!