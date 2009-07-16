Как может показаться с первого взгляда, лазанья не слишком проста в приготовлении, одни только тесто и соус Болоньезе сразу могут охладить ваш пыл. Но не стоит отказываться от затеи, мы живем в современном мире и никто не отменял сухие пласты для лазаньи и другие необходимые ингредиенты, которые можно найти практически в любом супермаркете.

Существует множество рецептов лазаньи – овощная, мясная, грибная и т.д. Всегда можно заменить начинку и получить новое блюдо. Мы же изменили не только начинку с привычной мясной на творожно-сырную, но и форму лазаньи, пласты - на рулеты. В итоге получилось вкусное и по-настоящему летнее блюдо!

Рулеты из лазаньи с сырной начинкой

Нам понадобится:

6-7 листов теста для лазаньи

0,5 л мясного бульона

1,5 л воды

1 кг помидоров

400 г творога

200 г тертого адыгейского малосоленого сыра

50 г тертого пармезана

пучок петрушки

0,5 ч.л. черного крупного перца

1 ст.л. оливкового масла

2 луковицы

10 маслин без косточек

соль, черный перец по вкусу

1. Снять с помидор кожицу, обдав кипятком, измельчить в блендере. Переложить в кастрюлю и довести до кипения. Посолить, поперчить по вкусу. Уменьшить огонь и готовить, переодически помешивая, пока объем соуса не уменьшится в 2 раза.

2. Листья петрушки вымыть, обсушить и измельчить. Лук очистить и нарезать полукольцами. Маслины нарезать кружочками.

3. Разогреть в сотейнике оливковое масло, обжарить лук, 4-6 мин. Добавить в томатный соус 1 ст.л. петрушки, жареный лук и маслины. Перемешать и снять с огня.

4. Смешать творог с адыгейским сыром и пармезаном. Перемешивать до однородности. Добавить оставшуюся петрушку и еще раз перемешать.

5. Смешать мясной бульон с водой в пропорции 1:3 (не обязательно брать 0,5 л бульона и 1,5 л воды, главное, чтобы лист теста смог погрузиться в бульон и свариться), довести до кипения. Листы лазаньи опускать по одному в бульон на 1,5 мин., затем шумовкой перекладывать в холодную воду. Остывшее тесто обсушить бумажными полотенцами.

6. Поровну разложить творожную начинку по листам лазаньи, разровнять. Свернуть их рулетами (количество листов лазаньи, а, следовательно, и рулетов, полностью зависит от того, сколько начинки вы будете класть. Слой начинки тоньше - рулетов (листов) больше, и наоборот.

7. Разрезать каждый рулет пополам. Уложить в форму для запекания, залить томатным соусом. Накрыть фольгой и запекать 30 мин. при 180 градусах.

Приятного аппетита!



Источник рецепта - "Школа гастронома"

