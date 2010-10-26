Куриные шашлычки… на сковородке!

Курица – еда простая, всем известная, всеми любимая, бюджетная, доступная, практически в каждой семье на столе регулярно появляется. Как мы её только не готовим: и жарим, и варим, и запекаем, тушим с крупами и овощами, соусами разными поливаем, крылья грилим, ножки фаршируем... Еще один способ разнообразить меню и приготовить куриную грудку – простой, быстрый и вкусный. Пробуем?

Куриные шашлычки

Понадобится:

Грудка куриная – 2 шт.;

Маринад:

Оливковое масло – 2 ст.л.;

Соевый соус – 1-2 ч.л.;

Сок лимона – 2 ч.л.;

Цедра лимона – ½ ч.л.;

Соль.

Панировка:

Мука – ½ стакана;

Яйца – 1-2 шт.;

Кунжут – 1-3 стакана;

Миндаль очищенный, не жареный – ½ стакана;

Деревянные шпажки, масло растительное для жарки.

· Куриную грудку надо снять с кости и освободить от кожи. Нарежьте её поперек волокон, слегка наискосок, на полоски шириной 1 – 1,5 см. и замаринуйте на полчасика. Для маринада смешайте оливковое масло, сок и цедру лимона, и соевый соус. Пропорции маринада откорректируйте на свой вкус, можно добавить полчайной ложки меда. Как правило, соевый соус достаточно соленый, но тем, кто любит соленые блюда, возможно, нужно подсолить еще немного.

· Пока курица маринуется, подготовим все для панировки. Миндаль надо нарубить довольно мелко, яйцо слегка взбить вилкой и чуть подсолить. Возьмите четыре плоские тарелки и положите в них муку, кунжут, миндаль и взбитое яйцо.

· Полоски курицы нанизываю на шпажки по две штуки, длинные кусочки можно согнуть буквой «c» или «s».

· Теперь ставьте разогревать сковородку с небольшим количеством растительного масла, и, пока она греется, как раз успеем запанировать шашлычки. Обваляйте каждый последовательно в муке, в яйце, в кунжуте (или миндальной крошке) – и на сковородку.

Жарить нужно на среднем огне, примерно по 4 минуты с каждой стороны - чтобы курица успела прожариться одновременно с тем, как зарумянится корочка.

Чтобы проверить, готовы ли шашлычки, надрежьте в самой толстой части примерно до середины, до шпажки. Куриные грудки готовятся быстро, а панировка не дает им пересохнуть и мясо получится сочное.

· На гарнир подойдет отварной рис.

· P.S. – покажу еще вариант панировки, может, немного экзотичный, но вкусный – это мак.