Для приготовления экзотических восточных блюд, такого, например, как «пряный рис в индийском стиле с курицей карри» подойдет рис Жасмин. Он пахнет нежно и тонко, обладает цветочным ароматом. Поэтому наше блюдо получится в меру острым и очень ароматным!

Пряный рис в индийском стиле с курицей карри

Вам понадобится:

Для приготовления риса:

Рис Жасмин – 200 гр. (можно взять рис в варочных пакетиках);

Масло топленое – 100 гр.;

Корица – 1 палочка;

Кориандр молотый – щепотка;

Кардамон молотый – щепотка;

Имбирь молотый - 1/3 ч.л. или свежий – 1,5 см.;

Гвоздика молотая – щепотка;

Для приготовления курицы:

Курица (филе грудки) – 500 гр.;

Мука – 1 ст.л.;

Сливки или йогурт – 1 стакан;

Карри – 1 ч. л.;

Соль, черный молотый перец.

* Рис сварите по инструкции в подсоленном кипятке почти до готовности.

* Топленое масло, в крайнем случае, можно заменить сливочным. Однако топленое будет меньше брызгать и аромат пряностей в нем раскроется полнее. Растопите на сковороде половину масла, положите в него палочку корицы, кардамон, гвоздику, кориандр, молотый или свежий (тертый) имбирь, и прогрейте, чтобы аромат пряностей раскрылся максимально. После этого крупные кусочки пряностей нужно достать.

* Положите в сковордку сваренный рис, перемешайте, и готовьте 2-3 минуты. Попробуйте, если нужно – добавьте соль. Накройте и отставьте в теплое место.

* Куриное филе порежьте на кубики или полоски, обваляйте в муке и жарьте на сковороде до готовности (5 минут), один раз переверните. Добавьте оставшуюся муку, карри, перемешайте. Количество смеси карри можно варьировать по своему вкусу. Если хочется сделать аромат более насыщенным, добавьте еще немного.

* Сливки или йогурт нужны для смягчения остроты карри и придания сочности блюду. Влейте сливки или йогурт, доведите до кипения и готовьте 2-3 минуты, посолите, поперчите по вкусу.

* Выложите рис на тарелку, сверху положите курицу в соусе. Либо используйте чашку для придания формы рису, а кусочки курицы положите на листья салата. Подавайте блюдо горячим.

Приятного аппетита!