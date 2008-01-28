Сказ о том, как Курочка Ряба наклюкалась да на стол попала…

Жила-была курочка Ряба… Да в общем недолго она жила. Ибо деду с бабкой дюже есть захотелось. Порешили они курочку Рябу и порешили ее съесть… Ну а поскольку помимо ежегодной подписки на журналы «Техника-молодежи» и «Мурзилка», им ежемесячно приходил журнал «Школа гастронома», этот рецепт они почерпнули именно оттуда…

Для этого им потребовалось:

курица – 1 тушка

бекон – 40 гр

луковица – 1 шт

сельдерей черешковый – 1 стебель

розмарин – 1 веточка

сок яблочный – 250 мл

орехи грецкие – 2 ст.л.

рис отварной – 0.5 стакана

хлебные крошки свежие – 1 ст.л.

масло сливочное – 2 ст.л.

клюква свежая

цедра половины апельсина

соль

перец черный молотый

мускатный орех молотый

перец душистый молотый

На первом этапе готовим начинку, ибо впустую курицу есть некомильфо. Раз у нее внутри существует полость, то целесообразно заполнить ее чем-то. Природа, как говорится, не терпит пустоты…

Вооружаемся ножиком и начинаем крошить все подряд, а именно. Лук чистим и мелко режем, розмарин разбираем по листочкам, сельдерей моем и шинкуем, бекон режем на аккуратные тонкие полоски, грецкие орехи крупно рубим ножом…

В сковороде разогреваем растительное масло и готовим на медленном огне выше обозначенные измельченные продукты в течение 10 минут. Добавляем клюкву и половину яблочного сока. Накаляем страсти, увеличивая огонь. Когда уровень жидкости уменьшается на треть, снимаем сковороду с огня и даем всей массе остыть.

В полученную массу добавляем соль, перец, мускатный и грецкий орехи. Апельсиновую цедру, рис и хлебные крошки.

Духовку разогреваем до 200 С. Над курицей совершаем таинство омовения. Аккуратно обсушиваем ее бумажным полотенцем и начиняем ее по самое брюшко подготовленным фаршем. Небольшая процедура акупунктуры и края куриного брюшка закалываем с помощью зубочисток.

Натираем курицу сливочным маслом, солим, перчим. Ставим курицу в духовку на 50 минут и запекаем, периодически поливая ее выделившимся соком. По истечении срока вытаскиваем курицу на свет божий, накрываем и оставляем на 30 минут.

Приятного аппетита!