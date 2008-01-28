Форум
Горячие блюда

Сказ о том, как Курочка Ряба наклюкалась да на стол попала…

Жила-была курочка Ряба… Да в общем недолго она жила. Ибо деду с бабкой дюже есть захотелось…

Жила-была курочка Ряба… Да в общем недолго она жила. Ибо деду с бабкой дюже есть захотелось. Порешили они курочку Рябу и порешили ее съесть… Ну а поскольку помимо ежегодной подписки на журналы «Техника-молодежи» и «Мурзилка», им ежемесячно приходил журнал «Школа гастронома», этот рецепт они почерпнули именно оттуда…

Для этого им потребовалось:

  • курица – 1 тушка
  • бекон – 40 гр
  • луковица – 1 шт
  • сельдерей черешковый – 1 стебель
  • розмарин – 1 веточка
  • сок яблочный – 250 мл
  • орехи грецкие – 2 ст.л.
  • рис отварной – 0.5 стакана
  • хлебные крошки свежие – 1 ст.л.
  • масло сливочное – 2 ст.л.
  • клюква свежая
  • цедра половины апельсина
  • соль
  • перец черный молотый
  • мускатный орех молотый
  • перец душистый молотый

На первом этапе готовим начинку, ибо впустую курицу есть некомильфо. Раз у нее внутри существует полость, то целесообразно заполнить ее чем-то. Природа, как говорится, не терпит пустоты…

Вооружаемся ножиком и начинаем крошить все подряд, а именно. Лук чистим и мелко режем, розмарин разбираем по листочкам, сельдерей моем и шинкуем, бекон режем на аккуратные тонкие полоски, грецкие орехи крупно рубим ножом…

 

 

В сковороде разогреваем растительное масло и готовим на медленном огне выше обозначенные измельченные продукты в течение 10 минут. Добавляем клюкву и половину яблочного сока. Накаляем страсти, увеличивая огонь. Когда уровень жидкости уменьшается на треть, снимаем сковороду с огня и даем всей массе остыть.

 

 

В полученную массу добавляем соль, перец, мускатный и грецкий орехи. Апельсиновую цедру, рис и хлебные крошки.

Духовку разогреваем до 200 С. Над курицей совершаем таинство омовения. Аккуратно обсушиваем ее бумажным полотенцем и начиняем ее по самое брюшко подготовленным фаршем. Небольшая процедура акупунктуры и края куриного брюшка закалываем с помощью зубочисток.

 

 

Натираем курицу сливочным маслом, солим, перчим. Ставим курицу в духовку на 50 минут и запекаем, периодически поливая ее выделившимся соком. По истечении срока вытаскиваем курицу на свет божий, накрываем и оставляем на 30 минут.

 

Приятного аппетита!

