Из предыдущей статьи Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая) вы уже узнали много важных и полезных вещей, которые должен знать каждый уважающий себя любитель японской кухни. Словарик роллера, набор продуктов и инструменты, ноу-хау и нюансы, а также - пошаговая инструкция самого процесса - в первой части.

А здесь - "вторая ступень мастерства" - толстые роллы и роллы наизнанку!

Шаг 5. Заворачиваем! Толстые роллы – футомаки.

В этом виде роллов начинки много, количество ингредиентов – 4-5 разных, и это его основное отличие. Ролл будет большого диаметра, поэтому берем целый лист нори. В основном приготовление аналогично приготовлению тонких роллов (см. «Шаг 4» здесь Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая) ), поэтому опишу только особенности.

1. Итак, положили на макису целый лист нори гладкой стороной вниз. На фото показаны вегетарианские футомаки, а вообще они могут быть с любой начинкой. Рис раскладываем на 2/3 листа примерно, равномерно уплотняем-прижимаем (без фанатизма! ). Сверху расположите два листа салата – кудрявыми кончиками наружу. На салат положите полоски огурца, сладкого перца (двух цветов), морковку, авокадо. Начинку надо выкладывать обязательно в ряд, не друг на дружку. Чем разноцветнее ваша начинка, тем красивее роллы – на срезе.

2. Свободный от риса край нори слегка смачиваем водой. Закатываем: большие пальцы обеих рук располагаем снизу коврика, остальными немного придерживаем начинку, и приподнимаем край макисы с одновременным закручиванием. Когда край нори соприкоснулся с другим краем – прижимаем и уплотняем ролл, затем приподнимаем вверх край коврика и докручиваем.

Подробно процесс заворачивания с фотами, опять же, здесь: Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая)

3. Закрутили, прокатали в коврике-макисе, завернули в фольгу – готово! Обратите внимание, как красиво выглядывают из готового ролла-рулета кончики салатных листьев! Разрезаем ролл-рулет на 8 частей и укладываем красиво на тарелку: получилось 6 просто красивых роллов и 2 «кудрявых» – это наши краешки . Берем в руки палочки, и…

Приятного аппетита!

Шаг 6. Заворачиваем! Роллы «наизнанку» - урамаки.

Этот вид роллов отличается от остальных тем, что рис в нем находится снаружи. Эта особенность не сильно усложняет технологию приготовления, зато дает много преимуществ – готовые роллы можно обвалять в разных посыпках (жареном кунжуте, укропе, тобико и др.), получая каждый раз новый вкус .

1. Бамбуковый коврик очень советую обмотать пленкой – иначе рис может прилипнуть к реечкам, и попасть между ними, а выцарапывать его долго и муторно.

Для урамаки нужна половинка листа нори – размер примерно 10*20 см. Кладем нори на коврик-макису, и выкладываем на него рис, занимая всю поверхность листа, не оставляя на этот раз свободного краешка. Уплотняем, прижимаем смоченными водой пальцами, слой риса - нетолстый, меньше сантиметра. Визуально – так, чтобы немного просвечивал сам лист нори, толщиной 2-3 рисинки. Берем нори с рисом за уголки – и переворачиваем рисом вниз. Это самая сложная операция, дальше делаем так же, как при закручивании тонких роллов.

2. На середину листа нори (после переворота рис снизу, нори сверху) намажьте-нанесите полоску сыра, и на неё выкладывайте брусочки подготовленной начинки.

У нас было три варианта:

- Сыр «Альметте», ломтики семги, авокадо.

- Сыр «Альметте», ломтики семги, брусочки огурца.

- Сыр «Альметте», крабовые палочки, авокадо.

Использовать сыр (типа Альметте, Филадельфии) желательно – он удерживает компоненты начинки. В противном случае крайне трудно свернуть ролл – начинка соскальзывает с гладкой поверхности нори.

3. Уложили начинку – сворачиваем! Заведите большие пальцы обеих рук под коврик, и, придерживая немного начинку, приподнимайте край макисы, закручивая ролл. Когда край нори соприкоснулся с другим краем – это один оборот - прижимаем и уплотняем ролл, не убирая коврика. Затем отгибаем немного коврик, большими пальцами доворачиваем ролл, еще раз плотно прижимаем-уплотняем, и можно развернуть .

Получили заготовку ролла, которую будем декорировать!

4. У нас получилось три таких «рисовых колбаски» (три вида начинки, помните? )

· Заготовку с начинкой из огурца и семги обкатали в мелко нарезанном укропе. Это просто – на ровную поверхность тонким ровным слоем разложите нарезанный укроп, осторожно перенесите на него будущий ролл, и покатайте туда-сюда, поправляя обсыпку пальцами, если нужно.

Главное – очень мелко нарезать укроп! (Насколько мелко - посмотрите здесь Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая) )

· Заготовку с начинкой из авокадо и семги обкатали в красивой зеленой икре летучей рыбки – тобико.

· Заготовку с начинкой из крабовых палочек и авокадо ни в чем не обваливали, а накрыли тонкими ломтиками рыбы. Для этого пригодилась слабосоленая семга, которая была куплена уже нарезанной на тонкие пластинки .

Положите перед собой заготовку ролла. Её нужно аккуратно накрыть ломтиками рыбы – рыбе полагается быть с трех сторон ролла. Возьмите большой широкий ломтик рыбы, и положите на заготовку так, чтобы он закрывал её с трех сторон – сверху и с боков, прижмите аккуратно. Лишнее обрежьте. На незакрытые места заготовки выложите еще один ломтик, так же прижмите и «подкроите», где надо. Продолжайте, пока не закроется вся поверхность риса (кроме низа). Подрежьте выступающие края и кончики. Накройте ковриком, прижмите, прокатайте. Готово!

5. Получившиеся роллы заверните в фольгу, отложите на 10 минут. Кроме укропа и икры разных цветов, можно посыпать роллы обычным светлым жареным кунжутом, черным кунжутом (не встречала), тертой лимонной цедрой (не классика, но вкусно).

6. Нарезаем наши роллы на 6-8 частей каждый – сначала пополам, затем еще раз пополам, сложив половинки вместе + (получилось 4 части), и еще раз пополам – уже 8 . Режем острым ножом и прямо в фольге (ноу-хау Маши), смачивая лезвие уксусной водой и смывая с него следы риса. Аккуратно разматываем-снимаем фольгу, сервируем - имбирь, васаби, соевый соус.

Приятного аппетита!

P.S. – Приступая к еде, японцы произносят «итадакимас» («приступаем»), а заканчивают словами благодарности — «готисо сама дэсита» («было очень вкусно»).

P.Р.S. - Мы так увлеклись процессом, что когда показательные роллы закрутили, не удержались и накрутили роллов "Фантазия" - из всех остатков начинки вместе . Вот что получилось: