миссис Пампкин
Горячие блюда

Мастер-класс — роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть вторая — футомаки и урамаки)

Вам нравится, когда начинки в роллах много? Узнайте, как сделать толстые роллы так, чтобы они не развалились, а также научитесь готовить роллы «наизнанку»

Из предыдущей статьи Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая) вы уже узнали много важных и полезных вещей, которые должен знать каждый уважающий себя любитель японской кухни. Словарик роллера, набор продуктов и инструменты, ноу-хау и нюансы, а также - пошаговая инструкция самого процесса - в первой части. 

А здесь - "вторая ступень мастерства" - толстые роллы и роллы наизнанку! 

Шаг 5.  Заворачиваем!   Толстые  роллы – футомаки.

В этом виде роллов начинки  много, количество ингредиентов – 4-5 разных, и это его основное отличие. Ролл будет большого диаметра, поэтому берем целый лист нори.  В основном приготовление аналогично приготовлению тонких роллов (см. «Шаг 4» здесь Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая)), поэтому опишу только особенности. 

1. Итак, положили на  макису  целый лист нори гладкой стороной вниз. На фото показаны вегетарианские футомаки, а вообще они могут быть с любой начинкой. Рис раскладываем на 2/3 листа примерно, равномерно уплотняем-прижимаем (без фанатизма! :)). Сверху расположите два листа салата – кудрявыми кончиками наружу. На салат положите полоски огурца, сладкого перца (двух цветов), морковку, авокадо. Начинку надо выкладывать обязательно в ряд, не друг на дружку. Чем разноцветнее ваша начинка, тем красивее роллы – на срезе.

 

 

2. Свободный от риса край нори слегка смачиваем водой. Закатываем: большие пальцы обеих рук располагаем снизу коврика, остальными немного придерживаем начинку, и приподнимаем край макисы с одновременным закручиванием. Когда край нори соприкоснулся с другим краем – прижимаем и уплотняем ролл, затем  приподнимаем  вверх край коврика и докручиваем.

Подробно процесс заворачивания с фотами, опять же, здесь: Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая) :) 

 

 

3. Закрутили, прокатали в коврике-макисе, завернули в фольгу – готово! Обратите внимание, как красиво выглядывают из готового ролла-рулета кончики салатных листьев! Разрезаем ролл-рулет на 8 частей и укладываем красиво на тарелку: получилось 6 просто красивых роллов и 2  «кудрявых» – это наши краешки :). Берем в руки палочки, и…

 

 

Приятного аппетита!

 

 

Шаг 6.  Заворачиваем! Роллы «наизнанку» - урамаки.

Этот вид роллов отличается от остальных тем, что рис в нем находится снаружи. Эта особенность не сильно усложняет технологию приготовления, зато дает много преимуществ – готовые роллы можно обвалять в разных посыпках (жареном кунжуте, укропе, тобико и др.), получая каждый раз новый вкус :).

1. Бамбуковый коврик очень советую обмотать пленкой – иначе рис может прилипнуть к реечкам, и попасть между ними, а выцарапывать его долго и муторно. 

Для урамаки нужна половинка листа нори – размер примерно 10*20 см. Кладем нори на коврик-макису, и выкладываем на него рис, занимая всю поверхность листа, не оставляя на этот раз свободного краешка. Уплотняем, прижимаем смоченными водой пальцами, слой риса - нетолстый, меньше сантиметра. Визуально – так, чтобы немного просвечивал сам лист нори, толщиной 2-3 рисинки. Берем нори с рисом за уголки – и переворачиваем  рисом вниз. Это самая сложная :) операция, дальше делаем так же, как при закручивании тонких роллов.

 

 

 

2. На середину листа нори (после переворота рис снизу, нори сверху) намажьте-нанесите полоску сыра, и на неё выкладывайте брусочки подготовленной начинки.

У нас было три варианта:

- Сыр «Альметте», ломтики семги, авокадо.

- Сыр «Альметте», ломтики семги, брусочки огурца.

- Сыр «Альметте», крабовые палочки, авокадо.

Использовать сыр (типа Альметте, Филадельфии) желательно – он удерживает компоненты начинки. В противном случае  крайне трудно свернуть ролл – начинка соскальзывает с гладкой  поверхности нори. 

3. Уложили начинку – сворачиваем! Заведите большие пальцы обеих рук под коврик, и, придерживая немного начинку, приподнимайте край макисы, закручивая  ролл. Когда  край  нори соприкоснулся с другим краем – это один оборот - прижимаем и уплотняем ролл, не убирая коврика. Затем отгибаем немного коврик, большими пальцами доворачиваем  ролл,  еще раз плотно прижимаем-уплотняем, и можно развернуть :)

 

 

Получили заготовку ролла, которую будем декорировать!

4. У нас получилось три таких «рисовых колбаски» (три вида начинки, помните? :))

· Заготовку с начинкой из огурца и семги обкатали в мелко нарезанном укропе. Это просто – на ровную поверхность тонким ровным слоем разложите нарезанный укроп, осторожно перенесите на него будущий ролл, и покатайте туда-сюда, поправляя обсыпку пальцами, если нужно.

 

Главное – очень мелко нарезать укроп! (Насколько мелко - посмотрите здесь :) Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая))

 

 

· Заготовку с начинкой из авокадо и семги обкатали в красивой зеленой икре летучей рыбки – тобико.

 

 

 

 

· Заготовку с начинкой из крабовых палочек и авокадо ни в чем не обваливали, а накрыли тонкими ломтиками рыбы. Для этого пригодилась слабосоленая семга, которая была куплена уже нарезанной на тонкие пластинки :)

Положите перед собой заготовку ролла. Её нужно аккуратно накрыть ломтиками рыбы – рыбе полагается быть с трех сторон ролла. Возьмите большой широкий ломтик рыбы, и положите на заготовку так, чтобы он закрывал её с трех сторон – сверху и с боков, прижмите аккуратно. Лишнее обрежьте. На незакрытые места заготовки выложите еще один ломтик, так же прижмите и «подкроите», где надо. Продолжайте, пока не закроется вся поверхность риса (кроме низа).  Подрежьте выступающие края и кончики. Накройте ковриком, прижмите, прокатайте. Готово!

 

 

5. Получившиеся роллы заверните в фольгу, отложите на 10 минут. Кроме укропа и икры разных цветов, можно посыпать роллы обычным светлым жареным кунжутом, черным кунжутом (не встречала), тертой лимонной цедрой (не классика, но вкусно). 

6. Нарезаем наши роллы на 6-8 частей каждый – сначала пополам, затем еще раз пополам, сложив половинки вместе + (получилось 4 части), и еще раз пополам – уже 8 :). Режем острым ножом и прямо в фольге (ноу-хау Маши), смачивая лезвие уксусной водой и смывая с него следы риса. Аккуратно разматываем-снимаем фольгу, сервируем  - имбирь, васаби, соевый соус.

 

 

Приятного аппетита!

 

P.S. –  :) Приступая к еде, японцы произносят «итадакимас» («приступаем»), а заканчивают словами благодарности — «готисо сама дэсита» («было очень вкусно»).

P.Р.S. - Мы так увлеклись процессом, что когда показательные роллы закрутили, не удержались и накрутили роллов "Фантазия" - из всех остатков начинки вместе :). Вот что получилось:

 

 

