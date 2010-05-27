Один из законов Мерфи гласит: «В восторг приходят всегда от того блюда, которое потребовало наименьших усилий в приготовлении. Пример: если вы приготовили утку с яблоками, то комплименты получите за печеный картофель». Шутка, конечно – но в каждой шутке, как известно, доля правды есть, поэтому каждая хозяйка со временем подбирает для себя рецепты, простые и эффектные одновременно.

Одно из таких блюд, любимое многими – говядина, тушенная с черносливом. Действительно, при минимальных трудозатратах получается блюдо, достойное даже праздничного стола.

Сочетание «мясо + фрукты/сухофрукты» не относится к числу ваших любимых? Замените чернослив грибами, лучше всего лесными – они ароматнее, хотя подойдут и шампиньоны. А если среди кухонных запасов отыщется брусника и несколько ягод можжевельника, отлично! – можжевельник (3-4 ягодки) добавьте при тушении, он придаст говядине вкус дичи. А брусникой гарнируйте в тарелке, и у вас готово «мясо по-охотничьи». Приятного аппетита!

Говядина с черносливом

Понадобится:

Говядина (мякоть) – 800-1000 гр.

Лук-репка – 2 средние луковицы;

Морковь – 1 крупная;

Чернослив несладкий, без косточек – примерно полстакана;

Чеснок – 2 небольших зубка;

Свежие или сухие травы – базилик, тимьян, майоран;

Соль – ½ чайной ложки.

Опционально – красное вино или винный уксус.

Примечание . Нужна говядина, подходящая для запекания и тушения. От того, какая часть туши вам досталась, зависит время приготовления – возможно, придется тушить дольше, до мягкости мяса. Говядину можно заменить свининой или курицей, тоже будет вкусно – и приготовится быстрее.

· Лук режу «перьями» - сначала пополам, потом дольками, как дольки апельсина. Морковку – кружочками, толщиной 4-5 мм. Чернослив нужно хорошо промыть, но не замачивать, иначе он раскиснет за время запекания.

· С говядины срежьте волокна и жилки, если есть, и нарежьте поперек волокон некрупными плоскими кусками – примерно 1,5 см. толщиной. Перед запеканием мясо нужно быстро обжарить на сильно разогретой сковороде, чтобы «схватилась» корочка.

Если у вас чугунная или хорошая сковорода с антипригарным покрытием, можно обжарить без масла, на сухой сковородке – мне нравится такой способ, меньше жиров в готовом блюде и почти не брызгается при обжаривании. Перед тем, как положить кусок мяса в сковородку, её надо разогреть, а мясо обсушить бумажной салфеткой, если оно слишком мокрое. Мясо сначала прилипнет к сковородке, а как только корочка запечется – легко от неё отделится. А если вы обваляете мясо в муке и обжарите в небольшом количестве масла, тоже будет правильно и вкусно.

· Про чернослив. Лучше всего подходит несладкий, с кислинкой, потому что вкус у готового блюда должен получиться кисло-сладким. Если ваш чернослив оказался слишком сладкий, поправить дело можно – добавьте к мясу полстакана красного вина или пару столовых ложек винного уксуса в начале готовки.

· В форму для запекания/жаровню/казан складывайте слоями – лук, мясо, чернослив, морковку, пару неочищенных зубков чеснока. Посолите и приправьте по вкусу, у меня смесь трав (базилик, майоран, орегано (душица)), к слову, такая смесь подойдет и для пиццы.

Свежие травы нужно добавлять минут за 10 до окончания приготовления, сухие – в начале. Влейте воды – столько, чтобы чуть-чуть не закрывала морковку, и запекайте в разогретой духовке часа полтора.

Можно приготовить в горшочках – порционно, или тушить на плите, в утятнице или кастрюле с толстым дном. На гарнир подойдет картофель или белый рис.