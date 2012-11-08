Тальятелле с фрикадельками в томатном соусе (рецепт с видео)

Даже такое будничное блюдо, как лапша с фрикадельками, зазвучит по-новому, если подойти к делу творчески. Давайте приготовим итальянскую пасту Тальятелле с мясными фрикадельками в томатном соусе.

Тальятелле – это разновидность лапши, классическая итальянская паста, представляет собой тонкие и плоские полоски яичного теста шириной от 5 до 8 мм. Поверхность тальятелле слегка шероховата, что позволяет соусу хорошо обволакивать пасту, поэтому для приготовления этого блюда я выбрала именно её.

Тальятелле с фрикадельками в томатном соусе

Понадобится:

Итальянская паста «Тальятелле» - 1 пачка

Фарш куриный – 500 гр.

Кедровые орешки – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.,

Чеснок – 3-4 зубка

Помидоры консервированны очищенные резаные в с/соку - 1 б.

Базилик свежий – половина пучка

Соль, перец

Масло оливковое рафинированное Pomace (для жарки, но можно и экстра)

· Фарш вымесить, добавить соль, перец, мелко нарезанный или натертый на терке лук, кедровые орешки.

· Разогреть масло, подрумянить чеснок, чтобы ароматизировать масло - чеснок вынуть и выбросить. Скатать из фарша шарики небольшого размера и обжарить в оливковом масле.

Для жарки подойдет оливковое рафинированное масло категории «pomace», оно содержит натуральные антиоксиданты, и это делает его очень устойчивым при нагревании. Масло обладает нейтральным вкусом, и сохраняется натуральный вкус продуктов.

· Добавить помидоры, довести до кипения и тушить до готовности фрикаделек – за это время соус выпарится и загустеет. Свежий базилик добавить незадолго до готовности. Попробовать «на соль», посолить, если нужно.

Помидоры на Урале хороши только в сезон, поэтому я взяла консервированные, в собственном соку. Они уже очищены, нарезаны кусочками, и в составе только томаты и ничего более - без добавления уксуса, консервантов, красителей, только капелька лимонного сока, для предохранения витамина С от быстрого окисления. Обращайте внимание на состав продукта при покупке!

· Сварить тальятелле «аль денте», т.е. «на зубок», следуя инструкции на упаковке. На каждые 100 гр. пасты возьмите 1 литр воды.

Настоящие итальянские макароны не требуют промывки, в крайнем случае, можете облить их кипятком – ни в коем случае не холодной водой!

Слить воду и сразу подавать с соусом и фрикадельками. Можно украсить оливками.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта