Нескучное блюдо для летнего ужина. Спагетти с овощами в томатном соусе

Отличное овощное блюдо, сочное и сытное, годится для обеда или ужина. В предложенном варианте подойдет тем, кто придерживается принципов вегетарианского питания или соблюдает пост. Остальные могут добавить, например, сыр: тертый пармезан, кубики козьего сыра, немного раскрошенной брынзы или соленой феты. Не привыкли обходиться без мяса? Котлета или кусочек курицы сюда прекрасно «впишутся»!

Приготовление очень простое, понадобится только немного времени на то, чтобы нарезать и обжарить овощи. Для экономии времени возьмите помидоры консервированные, в собственном соку и без шкурки. А уж зимой, в сезон «пластиковых» помидоров, такая замена более чем оправдана – хорошие консервированные помидоры намного вкуснее! Зеленую фасоль можно заменить половинкой сладкого перца, или не добавлять вовсе, а если у вас найдется немного кедровых орешков – обязательно посыпьте готовое блюдо, прямо в тарелке, перед подачей – будет очень вкусно. Давайте готовить вместе!

Спагетти с фасолью и баклажаном в томатном соусе

Понадобится:

Спагетти – 200 гр.

Баклажан – 1 шт.

Фасоль стручковая, замороженная – 1 чашка;

Помидоры очищенные, в собственном соку – 1 банка;

Чеснок – 2 зубка;

Масло оливковое

Соль, перец, травы (базилик, тимьян, майоран)

Сначала подготовьте овощи. Баклажан нужно нарезать кубиками или короткими полосками толщиной около сантиметра, чеснок – измельчить. Помидоры, если свежие, очистите от кожицы и нарежьте некрупными кубиками. Фасоль слегка разморозьте.

Поставьте кипятить воду на спагетти, посолите. Напомню, что воды нужно много, на каждые 100 гр. сухих макарон – 1 литр воды. Пока готовите овощи, вода как раз закипит. Варите пасту по инструкции на упаковке, не переваривая.

Сначала нужно слегка обжарить баклажаны на 2 ст. ложках растительного масла, добавить фасоль и готовить вместе до легкого зарумянивания.

Положить рубленый чеснок, через 2 минуты добавить помидоры, соль, перец и приправы, и потушить до готовности - соус готов, когда овощи станут мягкими. Соус не должен быть ни очень густым, ни очень жидким - если овощи еще не готовы, а жидкость уже выкипает, просто добавьте немного воды.

Пряные травы выбирайте на свой вкус: напомню, что сухие нужно положить минут – 7-10 до готовности, чтобы аромат успел раскрыться, а свежую зелень – в самом конце готовки.

Выкладывайте спагетти на тарелку, сверху - готовый соус, посыпайте зеленью и приглашайте всех к столу.