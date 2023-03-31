Курица + 3 простых ингредиента = «Чкмерули по-грузински»!

Рецепт чкмерули (или шкмерули) родился в Грузии давно, по преданию, блюдо придумали крестьяне «из того, что было под рукой»: обычную курицу потушили в соусе из молока, добавив чеснок, кинзу и приправы. Получилось удивительно вкусно, рецепт простой и приготовление не занимает много времени, и чкмерули стало национальным грузинским блюдом.

А подать чкмерули можно с ёкой - армянской лепешкой с начинкой из яйца, сыра и зелени.

«Чкмерули по-грузински»

Ингредиенты:

- куриное бедро 1 кг;

- растительное масло 50 мл;

- сливки 30% 500 мл;

- чеснок 3-4 зубчика;

- кинза 50 г;

- соль, перец, хмели сунели по вкусу. Для ёки: тонкий лаваш, твердый сыр 100 гр, яйцо 2 шт.

Приготовление:

1. Курицу моем, отбиваем (там, где косточки, аккуратно), перекладываем в миску, добавляем перец, соль и растительное масло, хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем мариноваться на ночь. Можно готовить и через час, но учитывайте, что, полежав ночь, мясо станет максимально ароматным и мягким.

2. На хорошо разогретую сковороду без масла выкладываем курицу и не трогаем ее, пока не поджарится. Вы поймете это по аромату и белым краям, как поджарится, переворачиваем и так же обжариваем вторую сторону. Пока жарится курица, сделаем соус.

3. Подогрейте сливки на медленном огне, не доводя до кипения. Добавьте в них мелко порубленную кинзу, чеснок, хмели сунели, соль и перец. Все хорошо перемешайте. Сливки можно взять менее жирные, а можно взять и молоко, и тоже будет вкусно!

4. Если у вас сковорода со съемной ручкой, оставьте курицу в ней, если нет, переложите ее в форму для запекания. Сверху курицу заливаем соусом и отправляем в духовку на 10-15 минут при 180 градусах. Можно приготовить курицу и на плите в сковородке.

Все готово, подать можно с лавашом или сделать ёку.

5. Для ёки: вырежьте из тонкого лаваша два круга по диаметру сковородки. Растопите сливочное масло на горячей сковороде, положите лаваш. Теперь нужно разбить яйцо в середину лаваша, немного размешать вилкой, посолить, поперчить. По всему лавашу выложите тертый сыр и зелень - кинзу или петрушку. Не любите зелень - можно обойтись без неё! Убавьте огонь. Положите второй круг лаваша сверху и разбейте второе яйцо, перемешайте его так же вилкой, посолите и поперчите. Когда верхнее яйцо немного схватится, переверните ёку, добавьте немного огонь под сковородкой и жарьте пару минут до румяной яичной корочки. Лаваш к этому времени пропитается яйцом и станет мягким.

Подавать ёку нужно горячей, пока сыр расплавлен. Макайте в соус и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!