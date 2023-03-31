Курица + 3 простых ингредиента = «Чкмерули по-грузински»!
Рецепт чкмерули (или шкмерули) родился в Грузии давно, по преданию, блюдо придумали крестьяне «из того, что было под рукой»: обычную курицу потушили в соусе из молока, добавив чеснок, кинзу и приправы. Получилось удивительно вкусно, рецепт простой и приготовление не занимает много времени, и чкмерули стало национальным грузинским блюдом.
А подать чкмерули можно с ёкой - армянской лепешкой с начинкой из яйца, сыра и зелени.
«Чкмерули по-грузински»
Ингредиенты:
Для ёки: тонкий лаваш, твердый сыр 100 гр, яйцо 2 шт.
Приготовление:
1. Курицу моем, отбиваем (там, где косточки, аккуратно), перекладываем в миску, добавляем перец, соль и растительное масло, хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем мариноваться на ночь. Можно готовить и через час, но учитывайте, что, полежав ночь, мясо станет максимально ароматным и мягким.
2. На хорошо разогретую сковороду без масла выкладываем курицу и не трогаем ее, пока не поджарится. Вы поймете это по аромату и белым краям, как поджарится, переворачиваем и так же обжариваем вторую сторону. Пока жарится курица, сделаем соус.
3. Подогрейте сливки на медленном огне, не доводя до кипения. Добавьте в них мелко порубленную кинзу, чеснок, хмели сунели, соль и перец. Все хорошо перемешайте. Сливки можно взять менее жирные, а можно взять и молоко, и тоже будет вкусно!
4. Если у вас сковорода со съемной ручкой, оставьте курицу в ней, если нет, переложите ее в форму для запекания. Сверху курицу заливаем соусом и отправляем в духовку на 10-15 минут при 180 градусах. Можно приготовить курицу и на плите в сковородке.
Все готово, подать можно с лавашом или сделать ёку.
5. Для ёки: вырежьте из тонкого лаваша два круга по диаметру сковородки. Растопите сливочное масло на горячей сковороде, положите лаваш. Теперь нужно разбить яйцо в середину лаваша, немного размешать вилкой, посолить, поперчить. По всему лавашу выложите тертый сыр и зелень - кинзу или петрушку. Не любите зелень - можно обойтись без неё! Убавьте огонь. Положите второй круг лаваша сверху и разбейте второе яйцо, перемешайте его так же вилкой, посолите и поперчите. Когда верхнее яйцо немного схватится, переверните ёку, добавьте немного огонь под сковородкой и жарьте пару минут до румяной яичной корочки. Лаваш к этому времени пропитается яйцом и станет мягким.
Подавать ёку нужно горячей, пока сыр расплавлен. Макайте в соус и наслаждайтесь!
Приятного аппетита!