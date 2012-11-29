Паста с итальянскими помидорами и креветками (рецепт с видео)

Паста с морепродуктами - отличный, изысканный и одновременно простой ужин. Я ценю это блюдо за быстроту приготовления, и многовариантность. Сегодня предлагаю одну из классических версий – паста с итальянскими помидорами, креветками и базиликом.

Тальятелле – это разновидность лапши, классическая итальянская паста, представляет собой тонкие и плоские полоски яичного теста шириной от 5 до 8 мм. Я взяла настоящие итальянские макароны из твердых сортов пшеницы, которые отличаются изысканным вкусом, равномерным жёлтым цветом, упругой текстурой. Поверхность тальятелле слегка шероховата, что позволяет соусу хорошо обволакивать пасту.

Тальятелле с итальянскими помидорами и креветками

Понадобится: Итальянская паста «Тальятелле» - 1 пачка; Креветки замороженные, крупные — 300-400 гр.; Чеснок – 4-6 зубков. Помидоры консерв. очищенные резаные в с/соку - 1 б. Базилик свежий – 1 пучок; Вино белое — 1/2 стакана; Сливки — 100 мл.; Соль, перец. Масло оливковое рафинированное Pomace.

* Разморозьте креветки. Поставьте кипятиться воду, чтобы сварить пасту. Тем временем займемся приготовлением соуса.

* Для соуса понадобятся помидоры. Помидоры я использую консервированные, в собственном соку. Если вы хотите использовать свежие томаты, их надо очистить от кожуры и семян, нарезать, обжарить и потушить до мягкости, а потом измельчать. Однако консервированные помидоры, которые я выбрала для приготовления соуса, уже очищены, нарезаны кусочками, и в составе только томаты и ничего более - без добавления уксуса, консервантов, красителей, только капелька лимонного сока, для предохранения витамина С от быстрого окисления.

* Для того, чтобы соус был однородным, я измельчу помидоры блендером, с зубком чеснока и базиликом.

* Оставшийся чеснок нужно нарезать и обжарить в оливковом рафинированном масле на среднем огне. Когда чеснок начнет золотиться, вынуть его – у вас получится ароматизированное чесноком масло, в котором мы будем жарить креветки.

* Огонь нужно увеличить и быстро подрумянить креветки – по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовые креветки выложите из сковороды и накройте, чтобы не остыли.

Для жарки подойдет оливковое рафинированное масло категории «pomace», оно содержит натуральные антиоксиданты, и это делает его очень устойчивым при нагревании. Масло обладает нейтральным вкусом, и сохраняется натуральный вкус продуктов.

* Закипела вода – опускаем пасту. На каждые 100 гр. сухой пасты вам нужно вскипятить по 1 литру воды. Сразу посолите. Отварите лапшу в кипящей подсоленной воде, следуя инструкции на упаковке (желательно до полумягкого состояния - аль денте).

* Сейчас в сковороду положите помидоры. Доведите до кипения, добавьте вино и жирные сливки - готовьте помешивая до загустения.

* Паста сварилась, слейте воду (откиньте на дуршлаг) и переложите пасту обратно в кастрюлю. Настоящие итальянские макароны не требуют промывки, в крайнем случае, можете облить их кипятком – ни в коем случае не холодной водой!

* Перемешайте соус с пастой. Выложите на тарелку, сверху положите креветки. Украсьте целыми листиками базилика.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта