Скоро новый год, и я уже знаю, что приготовлю к праздничному столу кролика, тушеного с фасолью и черносливом. Это замечательное блюдо, вкусное, эффектное и простое в приготовлении – никаких сложных технологических приемов, только обжарить мясо и овощи, а дальше тушите до готовности, пока колик не станет мягким. Если вы никогда не готовили блюда из кролика, и не уверены, стоит ли подавать его к новогоднему столу – еще есть время прорепетировать! Я думаю, вам понравится. Давайте пробовать!

Крольчатина – мясо великолепное, нежное, ароматное и полезное. Белок мяса кролика усваивается на 90%, при этом крольчатина малокалорийна и имеет низкий уровень холестерина. (Для сравнения – белок говядины усваивается не более, чем на 60%) Выбирайте небольшие тушки светло-розового перламутрового цвета, весом меньше килограмма - мясо молодого кролика нежнее. Задняя часть тушки, содержащая меньше соединительной ткани, пригодна для жарки, а вот переднюю лучше тушить.

Кролик, тушеный с фасолью и черносливом

Понадобится:

Кролик (ножки, бедра) — 1 кг

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый красный — 1 шт.

Сельдерей – 1-2 стебля.

Чернослив без косточки – полстакана

Чеснок — 1 головка.

Фасоль (красная или белая) консервированная в собств. соку — 1 банка 400 гр.

Соль, приправы (копченая паприка, черный перец, тимьян).

Масло оливковое рафинированное (Olive Pomace Oil).

· Кролика разрезать на порционные куски, обвалять в муке и обжарить на оливковом масле до румяной корочки. Подойдет рафинированное оливковое масло, на этикетке обычно написано «рomace оil» - оно нейтрального вкуса, не имеет запаха, и содержит натуральные антиоксиданты, что делает его устойчивым к высоким температурам.

· Обжаренное мясо положить в кастрюлю с толстым дном либо в жаропрочную форму, которую можно ставить в духовку. Добавить полстакана воды, поставить в духовку или на плиту на слабый огонь, тушить практически до готовности. В зависимости от качества мяса времени требуется больше или меньше – каждый раз по-разному, я проверяю готовность ножом или вилкой – если мясо легко протыкается, значит, готово.

· Пока мясо тушится, нужно морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками, лук – перьями или крупными кубиками. У головки чеснока зачистить донце, срезать верхушку, не разбирая на зубчики.

· В той же сковороде, в которой жарили мясо, обжарить лук, добавить сельдерей, морковь, подрумянить. Добавить к овощам чернослив, убавить огонь и, помешивая, тушить еще несколько минут. Положить фасоль.

В этом блюде можно использовать сухую фасоль – её нужно замочить на несколько часов и сварить при слабом кипении до мягкости. Я использую консервированную, ради экономии времени – и думаю, что это актуально для многих хозяек. Такая фасоль по вкусу и пищевой ценности практически не уступает сухой - в ней сохраняются до 80% витаминов и микроэлементов. Главное, при покупке читайте этикетку – в составе не должно быть красителей, консервантов и прочих химических добавок, только фасоль, вода и соль.

· Теперь можно выложить овощную смесь в кастрюлю с кроликом, добавить приправы и, если нужно, немного воды. Посолить. Довести до кипения, готовить 5 минут (или запекать в духовке ок. 15 минут), при подаче посыпать свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта