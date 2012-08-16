Жареный рис с креветками, по тайским мотивам (рецепт с видео)

Даже самое любимое блюдо надоест, если готовить его каждый день – поэтому к готовке нужно подходить творчески. Давайте обратимся к кухне Юго-Восточной Азии и приготовим жареный рис с креветками, по тайским мотивам. «По мотивам» - потому, что для правильного приготовления национальных блюд нужно соблюдение всех технологических тонкостей приготовления и кулинарных приемов, тщательный выбор продуктов, кухонной утвари, приправ, ведь зачастую именно они «делают блюдо». Готовка «по мотивам» позволяет осторожно попробовать новые сочетания продуктов, новые необычные вкусы, разнообразить привычную еду.

Для приготовления этого блюда не нужны экзотические продукты, практически все ингредиенты найдутся в доме, вот разве что за имбирем и креветками придется зайти в магазин. Лайм, имбирь и соевый соус расставляют акценты, и в целом получается сочное, вкусное, ароматное блюдо. Пробуем?

Интересно: Для многих народов рис является продуктом № 1, основой питания. По статистике, житель Азии съедает 150 кг. риса в год – для сравнения, среднее потребление риса в Европе на душу населения - менее 2 кг в год.

Жареный рис с креветками, по тайским мотивам

Понадобится:

Рис длиннозерный – 200 гр. (1 варочный пакетик);

Креветки – 150 гр;

Яйцо – 1 шт.;

Сладкий перец – ½ стручка;

Брокколи – 150 гр.;

Лук зеленый – ½ пучка;

Чеснок – 2 зубка;

Корень имбиря свежий – 1,5-2 см. (можно больше);

Соевый соус – 2-3 ст.л.:

Перец черный, перец красный острый (опционально);

Растительное масло для жарки;

Лайм (лимон) и кинза (опционально) для сервировки.

• Понадобится вареный длиннозерный рис, сварите его без соли, почти до готовности. Солить будем почти готовое блюдо, потому что в процессе готовки добавляется соевый соус, который сам по себе достаточно соленый.

• Пока варится рис, нужно подготовить и нарезать все продукты, а дальше их по очереди закладывать в сковороду и жарить. Очистите креветки и чеснок. Крупные зубчики разрежьте на несколько частей. Нарежьте сладкий перец полосками, брокколи – мелкими кусочками.

• Лук нашинкуйте колечками. Имбирь очистите от кожицы – ножом или овощечисткой и натрите на терке. Если вам нравится остро-пряный вкус имбиря, можете смело увеличить его количество – маленький кусочек дает только легкий аромат и оттенок вкуса, не делая блюдо чрезмерно острым.

• На растительном масле обжарьте чеснок, чтобы масло пропиталось его запахом. После этого чеснок можно вынуть и выбросить. Положите в сковороду перец и брокколи и под крышкой готовьте до мягкости овощей. Добавьте зеленый лук, через пару минут разбейте яйцо и снова перемешайте. Готовьте несколько минут, пару раз перемешав – нужно, чтобы яйцо «схватилось». У меня получились тушеные овощи с кусочками яйца среди них – пора добавлять рис.

• Перемешайте рис с овощами, приправьте соевым соусом, острым перцем и тертым имбирем. Добавьте размороженные креветки, помешивая, готовьте 2-3 минуты. Подавайте с долькой лайма или лимона, кинзой (замените петрушкой, если совсем никак её не переносите.)

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта