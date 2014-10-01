Такую поджарку в нашей семье любят, и время от времени я её готовлю. Вкусно, несложно, и можно разделить весь процесс готовки на два этапа: утром нарезать и замариновать мясо, а вечером после работы приготовить (или наоборот, с вечера замариновать, утром готовить). Лучше всего взять филе молодой говядины, или телятину, и время приготовления будет зависеть от качества мяса.

Если вы любите разварную говядину, которая «во рту тает», то этот рецепт вам не подойдет, мясо мягкое, но разваливаться на волокна не будет. Если нужен густой соус-подливка, нужно увеличить количество жидкости и немного загустить мукой или крахмалом.

Поджарка из говядины с фасолью

Понадобится: Нежирная молодая говядина, лучше филе – 500-600 гр.; Фасоль зеленая, длинная – 200 гр.; Чеснок – 1-2 зубка; Приправа «Пять перцев» - по вкусу; Масло растительное – ок. 5 ст. л. (2 ст. л. в маринад + 3 для жарки); Бульон или вода – полстакана. Маринад: Легкий соевый соус – 2 ст.л.; Бальзамический уксус – 1 ст. л. (если нет - замените натуральным винным уксусом, вином, кусочком лимона); Мед –1 ч. л; Крахмал – 1 ч.л.; Масло растительное – 2 ст. л.; Гарнир: Рис отварной.

* Для маринада смешайте соевый соус, бальзамический уксус, мед, крахмал и растительное масло.

* С мяса нужно срезать все пленки и сухожилия, вымыть и нарезать узкими длинными полосками (не толще мизинца), поперек волокон или слегка по диагонали. Залейте маринадом, хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на пару часов, можно дольше, можно с утра замариновать, вечером после работы – приготовить.

* Чеснок нарежьте крупными кубиками.

* Теперь нужно обжарить мясо до румяной корочки. Маринаду дайте хорошо стечь и сохраните, его добавим чуть позже. В глубокой сковороде разогрейте масло, положите мясо - без маринада, порциями, и осторожно, будет брызгать!

Мясо обжаривайте, пока не подрумянится, добавьте воду или бульон, остатки маринада, убавьте огонь и тушите под крышкой, пока мясо не станет мягким. Если мясо молодое, и мариновалось долго, то приготовится быстро, и можно сразу положить фасоль и чеснок. Жесткую говядину лучше сначала готовить без фасоли, и добавить её ближе к концу приготовления, иначе фасоль развалится.

* Смесь «Пять перцев» добавьте по вкусу в конце готовки, она дает блюду остроту и свежий, приятный перечный аромат. Попробуйте, если нужно – посолите. Я не солю, для меня достаточно той соли, которая уже содержится в соевом соусе.

* На гарнир к поджарке хорош отварной рис. Можно подать на стол на большом блюде, и делить на порции уже на столе. Рис выложите на тарелку кольцом, в середину положите мясо с фасолью. Можно добавить нарезку свежих овощей, например, красные перцы или помидоры. Вкусно и несложно!

Приятного аппетита!