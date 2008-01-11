Капуста в венгерском стиле

С наступившим Новым годом! Вот и закончилась череда праздничных дней, круговерть гостей, застолий, катаний с горок, походов на елку и прочее, прочее, прочее.… Наступила передышка! Впереди Старый новый год (надо ж достойно проводить его ) и еще Крещенье. Ну, а раз передышка, пусть отдохнут и хозяйки (ну, сколько ж можно празднично готовить!), и желудки .

Предлагаю блюдо, легкое в приготовлении – надо только нарезать да сложить в кастрюльку, а уж там оно само сготовится. И в некотором смысле диетическое - не жареное, а пареное! То есть, тушеное . И на 80% - овощное.

Тем более диетологи тоже в своих советах упоминают про овощи!

Итак: капуста, приготовленная по мотивам венгерской кухни.

Про венгерскую кухню

О кухне современной Венгрии все точно знают две вещи: венгры во все блюда кладут много сладкого стручкового перца – паприки, и варят замечательную вкуснятину – гуляш. В принципе, все верно. Надо только добавить, что национальная пряность венгров – паприка – стала таковой совсем недавно – меньше 200 лет назад. До начала 16 века в Венгрии её вообще не знали. А то, что мы знаем и любим как гуляш – на самом деле называется «пёркёльт». А гуляш (гуйяш) – это густой пастуший суп с картошкой, луком, сладким перцем и лапшой квадратиками.

· Вообще в венгерской кухне есть четыре вида блюд, приготовляемых с большим количеством паприки – гуляш (гуйяш), перкельт (пёркёльт), токань и паприкаш.

· Если в пёркёльт добавить сметану или сливки, и готовить его из белого мяса – будет паприкаш, а для токани мясо надо нарезать не кубиками, а длинной соломкой.

· В целом венгерские национальные блюда довольно жирные, острые, тяжелые, и сложны в приготовлении. Помимо паприки в них входит много свиного сала, лука и сметаны.

Строго говоря, чтобы блюдо было совсем уж «венгерским», нужно соблюсти ряд технологических приемов, да еще сделать мучную заправку с жаренным на свином жире луком и сметаной. Причем жир придется вытапливать-выжаривать, и можно добавить помидорчики...

!НО! тогда оно станет более калорийным и трудоемким. Предлагаемый рецепт является вольной фантазией на тему двух блюд: «Гуйяш а-ля Секей» и «Капуста тушеная с мучной заправкой».

Тема навеяна изучением кулинарной книги известного венгерского кулинара Кароя Гунделя «Малая венгерская поваренная книга».

Капуста в венгерском стиле

Время на подготовку – 10 минут, приготовление - ок. 40 минут.

Понадобится:

Капуста – ½ вилкА;

Яблоки – 2 шт.;

Грудинка – 200 -300 гр.;

Перец (свежий или замороженный) – 400 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Соль, перец, тмин.

1. Капусту тонко нашинковать. Положить на дно большой кастрюли, налить немного горячей воды (1/3 или ½ стакана, в зависимости от сухости-сочности капусты), и поставить на слабый огонь – пусть себе начинает тушиться, ей на это надо больше времени, чем остальным составляющим.

2. Лук нарезать полукольцами, если луковица крупная – четвертушками. Яблоки очистить и нашинковать соломкой среднего размера. В принципе, можно и кубиками и даже натереть на терке - как правило, яблоко разваривается – растворяется, оставляя только вкус. Если ваши домашние принципиально против «сладких фруктов» в несладких блюдах – они даже не заметят и не догадаются о присутствии яблока. Но вдруг не разварится до конца? Тогда пусть будет соломкой, чтоб не нарушать эстетику блюда – все компоненты нашинкованы одинаково .

3. Кладем яблоко и лук поверх капусты в кастрюльку (она все тушится!), и продолжаем. Если перец из заморозки, то сначала положим грудинку – замороженный перец приготовится быстрее свежего. Грудинку нарезаем длинной тонкой соломкой – как и все остальное. (Мне нравится грудинка производства ИП Черкашин, Полевской – это не реклама! )

4. Если перец свежий, то теперь его очередь. Моем, чистим от семечек и перегородок, режем соломкой и – правильно, в кастрюльку! Поверх лука и яблок.

5. Грудинка и перец уже в кастрюльке? Тогда пора приправить солью, перцем, и тмином. Тмин – очень желательно, он прекрасно оттеняет вкус капусты и тут очень к месту, к тому же он придаст капусте «венгерские» нотки. В крайнем случае, можно попробовать заменить тмин укропом (семенами). Закрыть крышкой и готовить на маленьком огне минут 40. Пробуйте во время приготовления – капуста должно остаться слегка упругой. Впрочем, если любите совсем мягкую – значит, так тому и быть!

Приятного аппетита!

P.S. - Если грудинки положить побольше – получится полноценное сытное горячее блюдо, ужин, например. Если совсем немного, только «для запаха» - будет более легкий «разгрузочный» вариант.