Рецепт приготовления рыбы под маринадом. Оригинальная подача рыбы в "лисьей шубе".

Рыбу мы обычно жарим, варим, запекаем, тушим... Вкусно! И полезно! И диетологи рекомендуют нам есть рыбу как можно чаще! Только вот традиционно приготовленная рыба - это уже как-то… неинтересно, что-ль... А давайте приготовим ее так, чтобы ее свои не узнали! Ну, что-то типа «Рыба в лисьей шубке»! Хороша и в горячем виде, и как холодная закуска. И на праздничный стол поставить не стыдно. И рыба пригодится всякая – и благородная, и простой-обыкновенный минтай подойдет! Вкусно как в горячем, так и в холодном виде!

Рыба под маринадом

Понадобится: Рыба (тилапия, пангасиус, треска, палтус, минтай, хек) – 500 гр.; Морковь – 2-3 шт.; Лук-репка – 1-2 шт.; Сахар (лучше коричневый, обычный тоже подойдет) - 2 ст.л.; Соль – 1 ч.л.; Уксус 5% - 4 ст.л.; Томатная паста или кетчуп – 1 ст. л.; Приправы по вкусу (перец, лавровый лист).

1. Рыба подойдет любая, даже самый обыкновенный минтай будет вкусным. Лучше всего филе - оно без косточек. Но если у вас целые тушки, тоже хорошо – после обжаривания рыба сама прекрасно от этих костей отделится, легко и просто, и на выходе получится то же самое бескостное филе.

Итак, рыбу или филе разделываем на небольшие порционные куски, чуть-чуть солим, панируем в муке и обжариваем до готовности, до румяной корочки. Рыба жарится быстро, важно её не пересушить. Зависит от размера и толщины кусочка, конечно, но в среднем 5-6 минут с каждой стороны будет достаточно.

2. Если вы по каким-то причинам жарить рыбу не хотите – можно припустить её в небольшом количестве воды (в кастрюльке, сковородке) или приготовить в пароварке. В этом случае у рыбы не будет характерного «жареного» аромата, зато она получится нежнее, сочнее и диетичнее.

3. Пока рыба жарится (или «пароварится»), подготовим овощи. Морковку и лук вымыть, почистить, морковь натереть на крупной терке, а лук нашинковать соломкой (полукольцами или четвертинками).

4. Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла и отправляем туда морковь, на небольшом огне тушим 2-2 минуты и добавляем лук. Помешивая, доводим до мягкости. Кому-то нравится, когда лук чуть похрустывает, кто-то любит мягкий — ориентируйтесь на свой вкус, главное, чтобы не превратилось в кашу.

За пару минут до готовности нужно приправить – соль, перец, лавровый листик. Добавить сахар, томат, 2 ст.л. воды и уксус. После этого готовим 3 минуты под крышкой, три минуты без крышки, маринад готов. Он получается красивый, оранжевый, кисло-сладкий!

Маринад нужно пробовать и корректировать по вкусу своему. Особенно сахар, соль и уксус. Довести до той степени остроты, чтобы казалось «чуть-чуть лишку» - потому что еще в рыбу впитается, и будет в самый раз. Любители томата могут положить больше, это вкусно, просто я не очень люблю, мне ложки вполне хватило. Еще нюанс - уксус я брала бальзамический, он сладкий, поэтому сахар убавила вполовину. Бывает очень сладкая морковь – тоже может понадобиться меньше сахара. Пробуйте!

5. Подготовленную рыбу выкладываем на блюдо с бортиками или невысокую посудину с крышкой. Выложить надо плотно, но не толстым слоем, чтобы каждый кусочек был укрыт маринадом и промариновался. Если куски большие, лучше разделите их, можно разломать руками, они лучше пропитаются. Укрываем рыбку шубкой, … то есть, горячим маринадом - и в холодильник часов на шесть, лучше на ночь.

Приятного аппетита!