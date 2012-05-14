Печеночные шашлычки с яблоками

Печенка относится к тем продуктам, которые никого не оставляют равнодушным: её или любят, или терпеть не могут. Любителям печенки хочу напомнить один из «вкусных» вариантов приготовления, который, возможно, забылся за зиму – а сейчас пригодится, потому что сезон пикников и шашлыков уже начался. Очень уж хороша печенка с яблоками, приготовленная на гриле – румяная, «с дымком». Пробовали? Попробуйте! В принципе, подойдет любая печенка, нужно только учесть особенности: для куриной придется взять решетку с мелкими ячейками, иначе она может от вас «ускользнуть» - зато готовится быстро, и получается нежной. Говяжью нарежьте ломтиками толщиной около сантиметра, и постарайтесь не пересушить – более плотная и грубая по структуре, она станет совсем жесткой от длительной готовки. Перед приготовлением печенку посыпьте крупной солью, а на решетку положите веточки свежего тимьяна и кружки яблок, очищенные от семян и кожуры. Яблоки можно слегка смазать оливковым или растительным маслом.

Впрочем, совсем не обязательно ждать выезда на природу, чтобы попробовать печеночный шашлык с яблоками – домашний вариант тоже неплох, хот и без «дымка». Готовится это блюдо быстро и просто, нужно только заранее запастись деревянными шпажками и яблоками покислее. Попробуем?

Печеночные шашлычки

Понадобится:

Печень говяжья – 300-400 гр.;

Яблоки кисло-сладкие, твердые – 1-2 шт.,

Соль, перец;

Приправы (тимьян, майоран);

Шпажки деревянные;

Мука для панировки;

Масло для жарки;

* Печенку нужно промыть, удалить пленки и крупные сосуды.

* Нарежьте кубиками примерно 2*2 см. Удобно резать слегка подмороженную печенку, кусочки получаются более ровными. Поперчите и добавьте пряные травы – это не обязательно. Солить печенку лучше в конце приготовления.

* Кислое или кисло-сладкое яблоко очистите от кожуры, разрежьте пополам или на четвертинки и удалите серединку. Нарежьте кусочками-кубиками такого же размера как печенку. Яблоко лучше взять твердое, тогда оно за время приготовления не успеет размякнуть слишком сильно и превратиться в кашу – мне нравится, когда кусочки яблока остаются слегка упругими.

* Пора взять шпажки и нанизать кубики печенки поочередно с кубиками яблока, так, чтобы по краям была печенка. Теперь можно обвалять шашлычки в муке и отправить на сковородку. У меня в этот раз была задача приготовить без муки, поэтому на фото шашлычки без панировки.

* Я готовила на топленом масле, потому что мне нравится его вкус, а вы можете взять растительное, на котором обычно жарите. Сковородку предварительно разогрейте, выложите шашлычки и убавьте огонь, чтоб не подгорели – готовятся они довольно быстро. Присматривайте, и переворачивайте, минут через 10 немного посолите и проверьте готовность: разрежьте крайний кусочек пополам, вдоль шпажки – печенка должна быть внутри бледно-розовая. Если выделяется красный сок, довести до готовности шашлычки можно на сковороде (плесните пару ложек воды и накройте крышкой) или в духовке (переложите на жаростойкое блюдо), главное – не передержать, а то печенка станет сухой.

* На гарнир подойдет рассыпчатый рис и зеленые хрустящие салатные листья.