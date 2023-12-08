Мясо по-французски. Новая форма, красивая подача
Любимый многими хозяйками рецепт «Мясо по-французски», по которому мясо запекается в духовке с картофелем под сырной корочкой, можно обыграть по-новому. Запечем мясной фарш и картофель в виде рулета - получится красивая форма и интересная подача блюда по знакомому рецепту. Можно приготовить на праздничный стол!
Картофельный рулет с мясом в духовке
Ингредиенты:
- картофель крупный 6 шт.;
Приготовление:
1. Картофель моем, чистим и нарезаем тонкими ломтиками. Сыр натираем на мелкой терке и делим на 3 части. Противень застилаем пергаментом и посыпаем третьей частью сыра.
2. Выкладываем на противень картофель рядами, внахлест, в итоге должен получиться слой картофеля, покрывающий всё дно. Посыпаем сверху второй частью сыра.
3. Отправляем противень в духовку, разогретую до 180⁰ на 25-30 минут.
4. Займемся начинкой: обжариваем фарш до готовности, добавляем специи и томатную пасту (или сливочный соус). Достаем картофель из духовки, смазываем творожным сыром, выкладываем сверху фарш и распределяем его на 2/3 противня, оставляя запас для скрепления рулета.
4. Берем короткий край картофельного слоя с фаршем и заворачиваем в рулет, постепенно открепляя картофель от пергамента. За счет сыра картофель скрепится и будет единым пластом. Сыр также позволит легче отклеить слой.
5. Кладем рулет обратно на противень, посыпаем третьей частью сыра и ставим в духовку еще на 10-15 минут.
Все готово, приятного аппетита!