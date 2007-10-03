Мы готовим ©утками, мы готовим с курами…

Случалось ли вам разбирать когда-нибудь старые вещи? Листать пожелтевшие от времени страницы дневников или старые подшивки журналов? Разглядывать старые фотографии и вдыхать их неповторимый запах? А представьте на миг, что вам как настоящему гурману в руки попалась старая кулинарная книга… Истинное сокровище, кладезь старинных рецептов и рецептегов, пир духа и плоти! Вобщем, считайте, что нам крупно повезло! Мы такую книгу нашли. И принадлежала она маме takar Людмиле Сергеевне.

Пролистав сей фолиант, мы остановились на рецепте тушеной утки. И все было бы хорошо, да вот утки не было. И не было у нас под рукой ружья с болотом. Да и самого завалящего Мюнгхаузена тоже не было, чтобы он добыл нам эту разнесчастную утку.

Была только утятница. Или гусятница – пес ее разберет. Вобщем подходящая такая тяжеленная кастрюля с толстым дном, предназначенная как раз для тушения. И еще была курица. Тушкой. Освежеванной.

Вообще для рецепта надо было:

утка (она же кура) - 1 тушка

грибы сушеные лесные - 100 гр

лук репчатый – 1 шт

томатная паста – 2 стол. ложки

вино красное – 2 стол. ложки

грецкие орехи – 100 гр

масло растительное

соль, перец

зелень

Куриную тушку разделываем порционно и хорошенько массируем, делая скраб из соли и перца. Затем быстро обжариваем на раскаленной сковородке до образования симпатишной румяной корочки.

Складываем обжаренные куски в утятницу. Заливаем бульоном от жарки. Затем добавляем по 2 столовые ложки томатной пасты и красного вина. Тушим.

На третьем этапе отвариваем сушеные грибы. Тут важно, чтобы грибы были именно сушеными. И лесными. То есть банальные вешенки и шампиньоны, собранные вами на аэродроме в Арамиле не канают. От грибов должен идти настоящий лесной дух. Чтоб прямо вот в нос бил.

Внимание! Воду от грибов не сливаем, а добавляем в утятницу для пущего навару. А грибы откидываем на дуршлаг и предварительно порезав, пережариваем с луком. И все это дело тушим с курицей в утятнице. Тушим – тушим… Ну прямо как у Корнея свет Михалыча Чуковского: «тушим-тушим их блинами, и сушеными грибами…». Вобщем сплошное чудо-дерево

Карочи, тушим все ингредиенты до победного конца. А в конце добавляем зелень и грецкие орехи… А душа поет: «летять уткиии…летять утки….»