Греческая кухня: тцатцики и рыба по-гречески

Весна всё никак не желала наступать, а душа двух вечно худеющих ю-мам Марьи и Коаллы рвалась в тепло, к морю, солнцу и оливковым рощам. Чтоб солёный свежий ветер в лицо, вино рекой и песни до утра. Вообщем, захотелось нам в Грецию…

Ради того, чтоб почувствовать дыхание Греции, наш героический кулинар Коалла покинула Бобруйский заповедник и выбралась в центр города… на одной ноге. Выяснилось, что играть в капитана Флинта на 6-ти метровой кухне у Марьи, конечно, интересно, но не удобно, и наш кулинарный день начался с увлекательной экскурсии Марьи на протезно-ортопедическое предприятие. За костылями. А потом с костылями за продуктами… а потом с продуктами и костылями на 6-ти метровую греческую кухню. И процесс пошёл.

Тцатцики

Для начала мы делали своеобразный греческий аперитив – тцатцики. Это блюдо употребляют как вместо салата, так и вместо соуса, вместо масла для бутерброда а также для профилактики гриппа и прочих простуднях болячек. Просто уникальная штука – очень рекомендуем.

Ингредиенты:

огурец - 1

йогурт густой - 500 г

чеснок - 4 зубчика, толченые - 2 ст. ложки

уксус винный белый - 1 ст. ложка

зелень укропа мелконарезанная - 1 ст. ложка

Берем любой несладкий густой йогурт (методом проб и ошибок мы выяснили, что лучше всего подходит «Активия» в такой зеленой баночке). В него кладем натёртый на тёрке огурец (лишнюю огурцовую жидкость лучше слить), чеснок, можно тёртый, можно резаный, но побольше-побольше. С полученую смесь добавим столовую ложку винного уксуса и мелко нарезанную зелень. Пока я ходила с костылями по магазинам, зелень, видимо, закончилась, поэтому мы добавляли сушеный укроп и петрушку. Получилось ничуть не хуже. В качестве импровизации мы добавили мелко порезанные оливки – Греция у нас или где – вкус, кстати, стал еще интереснее. Особенно волшебно есть тцатцики с хлебцами – диетично и практично . После такого апперитива можно смело идти, например в кино (что мы и сделали ) – ближайшие два ряда будут свободны автоматически и никакую болячку вы гарантировано не подхватите .

Поймав Грецию за хвост, мы приступили к горячему.

Рыба по-гречески

Ингредиенты:

филе рыбы - 400 г

масло соевое или оливковое - 20 г

лук репчатый - 40 г

морковь - 200 г

помидоры - 200 г

лавровый лист - 4 шт.

зелень петрушки - 8 г

соль - 4 г

сыр твёрдый

Насколько я знаю, рыбу в Греции любят и извращаются с ней как могут. Причем, понятно дело, что килька у них не в почёте, а какой-нибудь пафосный пеленгас в Кировский не завезли (не подготовились, поганцы ). Поэтому мы обошлись банальным филе трески. Итак, в форму для завекания кладём рыбное филе. А потом делаем прослойку – масло, зелень, морковку, помидоры – потом опять рыба и опять – масло-зелень-морковка-помидоры. Поскольку у нас после тцатцики оставалось еще полбанки оливок – их добавили туда же. Сверху посыпаем всё тёртым сыром и ставим в духовку – минут на 15-20. Скажу честно, ум отъешь!

Нас с Коаллой охватило чувство гордости за самих себя. Подумалось, что девки-то мы не промах, не только пиво на тусах квасить умеем, но и вот такую вкуснотищу забабахать – всем попандопулосам на зависть! Опять же рыба получилась весьма диетическая – детям можно давать без опаски. Наелись – и танцуй пасадобль на костылях (или пасадобль не греческий танец?)

Ну не суть – ю-мама рекомендует!