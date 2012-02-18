Порадуем мужчин праздничным ужином? Русское жаркое: Говядина с квасом!

«Хорош квасок, коли шибает в носок»

(о добром квасе)

«Им квас, как воздух, был потребен»

А.С.Пушкин

Квас – самый, что ни на есть, исконно русский напиток. Это только последнее время мы его немного подзабыли, увлекшись разными иноземными новшествами. А ведь вкуснятина, правда? И сам по себе он хорош, а уж в окрошке, да в жаркий июльский полдень! М-м-м-м-м… Ну, а пока на улице славный морозец и до лета еще 100 (сто!!!) дней - предлагаю изготовить отличное зимнее согревающее блюдо – «русское жаркое». Соответственно сезону! И с квасом

Про квас – немного интересного:

* Впервые этот напиток появился 8 тысяч лет назад в Египте, и описание его оставили Гиппократ, Геродот и Плиний Старший.

* На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к летописям 989 года, когда киевский князь Владимир обратил своих подданных в христианство и по этому поводу велел "раздать народу пищу, мед и квас".

* Квас хорошо влияет на пищеварение, поднимает тонус организма, нормализует обменные процессы (подобно кефиру, простокваше, кумысу и ацидофилину).

* В квасе содержится более 10 аминокислот и из них 8 незаменимых!

* На международном конкурсе, проходившем в 1975 году в Югославии, русский квас (из Москвы) получил оценку 18 баллов, а известный напиток кока-кола только 9,8 балла.

«Русское жаркое» (говядина, тушеная с квасом)

Во время приготовления по кухне разносится дивный аромат свежего хлеба. Очень привлекательный и возбуждающий аппетит!

Понадобится:

Говядина для тушения – 1,5 кг.;

Квас хлебный - 1 литр;

Помидоры или томатная паста (кетчуп) - 3 помидорки или полстакана томатной пасты;

Картошка – 4 шт.;

Морковь – 3 шт.;

Лук – 2 средних или 3 небольших луковицы;

Мука (1 ст.л.) или хлеб ржаной – 2 ломтика.

Комментарии:

а). Нужен квас хлебный, натуральный, газировка из пластиковых бутылок - не подходит. В идеале – домашний, правда, сейчас не сезон , да и в сезон мало кто делает его… Правильный квас был куплен в магазине «Самобранка» (лежал в молочном отделе среди пакетов с молоком).

б). Жаркое можно делать в порционных горшочках – очень вкусно и удобно, а можно в кастрюле на плите – быстро и просто.

в). Для ускорения процесса овощи можно не обжаривать, а положить в блюдо минут за 20 до готовности мяса. На вкусовых качествах жаркого это особенно не отразится – все равно будет вкусно! А возни – меньше . В этом варианте можно заправить блюдо сметаной – за 10 минут до готовности.

г). Температура духовки 180-200 градусов. Время приготовления зависит от мяса. Готовится в течение часа, может, чуть больше, может, чуть меньше. Все равно придется проверять степень готовности - если мягкое, значит, готово!

Начинаем :

1. Кусок говядины разделать на ломтики небольшого размера, можно слегка отбить (плоскостью ножа, специальной тяпкой, бутылкой ), и обжарить на сковороде до золотистой корочки.

2. Сложить обжаренное мясо в жаровню, добавить квас. Кваса требуется примерно 600-700 мл. на килограмм мяса. Влить сначала столько, чтобы закрыло мясо. Добавить томатную пасту (или кетчуп, или мелко нарезанные помидоры). Посолить, поперчить, можно добавить пряности по вкусу. Закрыть крышкой. Запекать-тушить в духовке до готовности, по мере выкипания подливать квас – должен получиться вкусный соус-подливка.

3. Пока мясо запекается, почистим и нарежем овощи. Из эстетических соображений режем единообразно – кубики так кубики, дольки – так дольки. Обжариваем каждый вид овощей отдельно – до зарумянивания.

4. Мясо готово. Снимаем крышку и смотрим - должно образоваться много вкусного томатно-квасного соуса. Можно его загустить – мукой или ржаным хлебом, по желанию. С хлебом, мне кажется, получается вкуснее. И необычнее .

Итак, если мука – разводим ложку муки в ¼ стакана воды, и, помешивая, добавляем туда соус из жаровни – по ложке. Чуть больше полстакана – хорошенечко размешиваем и потихоньку вливаем обратно в жаровню. Перемешали, чтобы не было комочков – готово.

С хлебом все проще - надо натереть на терке 2 ломтика ржаного хлеба, добавить в соус и отправить в духовку еще минут на 5-10.

5. Пришел черед обжаренных овощей. Складываем их сверху на мясо – они почти готовы после обжаривания – закрываем крышку – и еще минут 10 в духовке томим (ну, или до готовности овощей).

6. Готово! При подаче хорошо бы украсить блюдо зеленью, горошком, свежими помидорами.

Приятного аппетита!