Запеканка - одно из самых творческих и простых в приготовлении блюд – взял понемногу того-этого, чуток фантазии добавил, сложил слоями, сыром-соусом сверху… в духовку поставил – и полчаса расслабляйся . После достанешь её, румяненькую и ароматную, слюной захлебнешься да скорей за стол!

Приготовить запеканку можно хоть из чего – она будет сладкой фруктовой или творожной, овощной, макаронной, мясной или рыбной; может выступать как парадное или повседневное блюдо; выручит вас, если надо приготовить ужин на скорую руку, даже когда кажется, что готовить не из чего.

Запеканка мясная с баклажанами

Понадобится:

Баклажаны – 3 шт. среднего размера;

Фарш нежирный – 500 – 600 гр.;

Лук-репка – 1-2 шт.;

Помидоры – 2 шт.;

Перец – 1 шт.;

Сыр – 100 гр.;

Соль, перец по вкусу.

Заливка/соус:

Сливки 10% или молоко — 1,5 стакана;

Яйца — 2 шт.;

или вместо яиц можно взять

Муку — 2 ст. ложки без горки;

Примечания: а). Пропорции даю исключительно для ориентира, можно менять ингредиенты и их количество по вкусу.

б). Про соль. Я солю только фарш, и немного, или не солю совсем, если соленый сыр – мне этого достаточно. Ориентируйтесь на свой вкус.

· Баклажаны режу длинными дольками, на 6-8 частей, в зависимости от толщины. Панирую в муке и обжариваю до румяности.

Сковородку смажьте только чуть, баклажаны хорошо впитывают масло, и все оно потом будет в запеканке… Половину обжаренных долек плотненько укладываю на дно формы, кожицей вниз.

· Лук мелко режу, немного пассерую его с чайной ложкой масла – не жарю, только пусть станет прозрачным и слегка зазолотится. Добавляю к луку фарш и две трети стакана воды – готовлю, помешивая, пока весь фарш не поменяет цвет. Нужно немного посолить фарш и приправить по вкусу. Из трав подойдет петрушка, тимьян, базилик.

· Фарш выкладываю на баклажаны (без бульона, но он еще пригодится ), посыпаю половиной сыра.

Комментарий. В готовой запеканке фарш будет рассыпчатым. Если хотите, можете ничего не делать с фаршем, а выложить его на баклажаны сырым – тогда мясной слой получится более «монолитным», как в котлетах.

· Теперь очередь перца и томатов. Удаляю семена и перегородки и режу перец кубиками, помидоры тоже кубиками, поочередно выкладываю в форму.

· Следующий слой - оставшиеся баклажаны кожицей вверх, и вторая половина тертого сыра.

· Пришел черед заливки. Мне нравится два варианта, выбирайте . Можно просто взбить яйца с молоком или сливками, и залить запеканку. Можно обойтись без яиц и сварить соус. Помните, у нас остался бульон от фарша?

Добавляем к нему стакан молока или сливок, и нагреваем почти до кипения. Убавляем огонь до минимума. В половине стакана молока или сливок разводим муку, вливаем аккуратно в горячий бульон и варим до загустения, помешивая. Заливка готова.

Запеканку от души поливаем заливкой.

· Запекать минут 40 при 180 градусах, готовую запеканку можно посыпать рубленой петрушкой или базиликом.