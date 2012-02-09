Кукурузные гренки с помидорами и козьим сыром (рецепт с видео!)
Кукурузные палочки, кукурузные хлопья и попкорн – далеко не все, что можно приготовить из кукурузы. Зерна кукурузы используют для приготовления салатов, супов и вторых блюд. Кукурузная крупа хороша для каш, а муку добавляют в выпечку. Из кукурузы в Молдавии готовят знаменитую молдавскую мамалыгу, в Италии – поленту, в Мексике – тортилью, в Грузии – хлеб и лепешки мчади.
О пользе кукурузы. Кукурузная крупа полезна для пищеварения, содержит большое количество витаминов группы В, каротина, железа и кремния. А еще она относится к низкоаллергенным крупам, что важно для детского питания.
Кукурузные гренки с помидорами и козьим сыром
Понадобится:
Кукурузная крупа мелкая – 2 пакетика по 100 гр.;
Пармезан (или другой твердый сыр) – 60-80 гр;
Чеснок – 1-2 зубка;
Сыр козий – 150 гр.;
Помидоры черри – 10 шт.;
Перец сладкий – 1 шт.;
Маслины черные – 10 шт.;
Масло растительное для жарки;
Соль, перец черный молотый, листья салата для сервировки.
· Предварительно нужно сварить до полной готовности кукурузную крупу в пакетике.
· Пока варится кукуруза, натрите на мелкой терке сыр. Я использовала пармезан, мне нравится его пикантный вкус – но, при желании, его можно заменить другим твердым сыром.
· Готовую кукурузную крупу выкладывайте в миску и сразу, горячую, смешайте с тертым сыром. Теперь нужно её выложить на противень тонким слоем (1-1,5 см.) и остудить – масса станет плотной, затвердеет, и её можно будет нарезать.
· Перец очистите от семян и перегородок и нарежьте квадратиками. Чеснок очистите, разрежьте зубчики на 2-3 части.
· Теперь пора разогреть масло и обжарить в нем чеснок до золотистого цвета, чтобы он отдал маслу свой вкус и аромат, после чего чеснок нужно достать и выбросить.
· Остывшую кукурузно-сырную смесь нарежьте квадратиками ок. 4*4 см. и поджарьте с двух сторон на чесночном масле до румяной корочки. Можно предварительно обвалять квадратики в муке, тогда они будут меньше брызгаться во время жарки.
· На каждую гренку выложите ложку козьего сыра, помидорку, кусочек сладкого перца, маслину и скрепите все шпажкой.
· Выкладывайте на тарелку, на листья салата.
Приятного аппетита!
Смотрите видеоверсию рецепта