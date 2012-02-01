Рис с креветками и спаржей. По мотивам средиземноморской кухни (рецепт с видео!)

Диетологи находят средиземноморскую кухню одной из самых полезных. Сегодня я хочу приготовить блюдо по мотивам этой кухни – рис с креветками и спаржей. Если вы придерживаетесь принципов здорового питания – возьмите это блюдо на заметку, вам понравится!

О пользе риса. Витамины группы В, содержащиеся в рисовой крупе, оказывают самое наилучшее воздействие на состояние волос, ногтей и кожи. Рис способствует очищению суставов, ведь в нем содержится много калия, а солей, наоборот, мало .

Рис с креветками и спаржей

Понадобится:

Рис круглозерный – 2 пакетика по 100 гр.;

Спаржа свежая – 200 -300 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Пармезан (или другой твердый сыр) – 80 гр;

Креветки крупные – 15 шт.;

Чеснок – 1-2 зубка;

Куриный бульон – ½ стакана;

Масло растительное – ¼ стакана;

Соль, перец черный молотый.

• Сначала нужно вскипятить воду, и сварить рис в подсоленной воде почти до готовности, затем выложить из пакета.

• Заранее разморозьте и почистите креветки, если надо.

• Пока рис варится, успею подготовить остальные продукты. Луковицу надо мелко нарезать, чеснок очистить и разрезать на 3-4 части. Твердый сыр натереть на терке (я взяла пармезан, но если вам не нравится его специфический вкус – замените другим твердым сыром, который вам нравится).

• Спаржу тоже нужно очистить – сделать это легко при помощи обычной овощечистки, нужно снять тонкую кожицу, оставив головки. Если нижняя часть стебля грубая – отрежьте немного, и нарежьте спаржу на кусочки длиной 3-4 сантиметра. Спаржа съедобна в свежем виде, она приятно похрустывает и мне кажется слегка похожей на свежий горошек, а если её отварить или потушить, становится очень нежной.

• Теперь нужно разогреть масло, положить чеснок, обжарить примерно 2 минуты – до уверенного румянца. Чеснок отдаст маслу свой вкус и аромат, и теперь его можно убрать и выбросить. Только следите, чтоб не подгорел, а то получится совсем не ароматно. Пора положить креветки, быстро обжарить, примерно по 1 минуте с каждой стороны, и снять их со сковороды. Если готовить их дольше, они станут «резиновыми», двух минут достаточно, чтобы креветки слегка зарумянились и пропитались чесночным маслом, ведь они уже вареные.

• В ту же сковородку положите лук, добавьте кусочки спаржи, обжарьте пару минут, влейте куриный бульон (полстакана), посолите и поперчите и готовьте под крышкой примерно 10 минут, до мягкости спаржи (проверяется вилкой или кончиком ножа).

• Пока готовится спаржа, добавьте к рису тертый сыр, и перемешайте.

• Готово? Спаржа мягкая, куриный бульон слегка испарится, но не до конца – это правильно! Выкладывайте рис – он впитает в себя остатки бульона, и станет сочным и ароматным. Перемешайте и готовьте еще несколько минут. Попробуйте «на соль»: возможно, понадобится чуть подсолить, но не обязательно, потому что добавленные в блюдо сыр и бульон уже содержат достаточно соли.

• Должна предупредить любителей рассыпчатого риса: в готовом виде блюде рис не будет рассыпчатый, он получается мягкий и сочный, в «соусе» из бульона и сыра, пропитанный ароматом спаржи и креветок. Вкус скорее тонкий, чем яркий, консистенция нежная. Выкладывайте на блюдо (или порционные тарелки), сверху положите жареные креветки.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта