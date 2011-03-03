Кролик в белом вине (рецепт с видео)

Если вы еще не решили, что приготовить к праздничному ужину – выберите кролика! Крольчатина – мясо вкусное, нежное и нежирное, из него получится прекрасное горячее блюдо для парадного случая. Тем более что приготовить его можно заранее, а перед подачей – просто разогреть.

Кролика варят, жарят, тушат, делают из него котлеты, рагу и паштет. Самая нежная часть тушки – средняя, задняя подходит для запекания и жарки, переднюю лучше всего тушить. Для особой нежности кролика перед готовкой можно вымочить несколько часов в слегка подкисленной воде – чайная ложка столового уксуса на литр воды.

Кролик в белом вине

Понадобится: Кролик – ок. 1 кг. Лук репчатый – 2-3 шт.; Чеснок – 4 зубка; Помидоры – 2 шт.; Вино белое сухое – полстакана; Маслины черные (по желанию); Перец черный, тимьян, маленький лавровый листик, соль.

* Для приготовления этого блюда нужен сотейник или кастрюля с толстым дном и стенками, и жарить и тушить будем в ней. Кролика разрежьте/разрубите на порции (передние ножки, задние ножки, на несколько частей разделите спинку), обсушите салфетками и обжарьте до румяной корочки на разогретом растительном масле в кастрюле с толстыми стенками.

* Влейте 2/3 стакана воды и тушите на маленьком огне минут 30-40. Добавьте лук, крупно порезанный (на 6-8 частей), и неочищенные зубки чеснока. Тушите до мягкости, так, чтобы вилка легко втыкалась в мясо. Готовое мясо легко отделяется от костей. Ориентируйтесь на час – но времени может понадобиться чуть больше, или меньше, в зависимости от качества мяса.

* Помидоры нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю к кролику, немного посолите, приправьте тимьяном, положите лавровый листик и несколько горошин черного перца. Если любите маслины – самое время добавить горсточку, если не любите – без них будет вкусно.

Осталось влить полстакана белого вина. Увеличьте огонь, и пять минут готовьте без крышки на сильном огне, чтоб улетучился алкоголь, после этого убавьте жар, закройте крышку и тушите еще минут десять.

* Безалкогольный вариант: вместо помидоров и вина залить кролика разведенной сметаной – будет кролик в сметанном соусе.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта