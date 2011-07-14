Судак, запеченный с гречневой крупкой (рецепт с видео)

Я знаю, что некоторые дети и взрослые не любят гречку из-за её ярко выраженного вкуса и запаха. Возможно, им понравится гречневая крупка – она обладает всеми полезными свойствами гречки, при этом вкус ее деликатней. Сегодня я приготовлю с такой крупкой судака – нежный аромат этой крупы подчеркнет, но не перебьет вкуса благородной рыбы.

Гречневая крупка варится всего 5-7 минут, она рассыпчатая, нежная, легко усваивается и подходит для диетического питания.

Судак, запеченный с гречневой крупкой

Понадобится: Судак (филе) – 3-4 шт.; Крупка гречневая – 250 гр. (3 варочных пакетика); Перец сладкий болгарский – 1-2 шт.; Лук репчатый – 1-2 шт.; Сливки – 100 мл.; Панировочные сухари или ломтик белого хлеба; Масло растительное. Соль, перец. Примечание. Судака можно заменить другой белой рыбой.

* В подсоленной воде сварите рассыпчатую крупку (5 минут), выньте и дайте слегка остыть.

* Сладкий болгарский перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, нарежьте некрупной соломкой. Лук нашинкуйте полукольцами или перьями. Пассеруйте на растительном масле до полуготовности, около 10 минут, при желании немного подрумяньте.

* Рыбное филе снимите с кожи, если нужно, и проверьте, не осталось ли косточек.

* В жаропрочную форму выкладывайте слоями: перец с луком, рассыпчатую крупу, филе судака.

* Залейте сливками и посыпьте панировочными сухарями или хлебными крошками, можно смазать растительным маслом (особенно нежирные сорта рыбы), чтобы лучше зарумянилось.

* Запекайте до румяной корочки, примерно 30 минут при температуре 180-190 градусов.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию