ФАршированная куриная грудка

Многих современных женщин волнует проблема малой или обвисшей груди... Размер, форма - все для них, болезных, имеет значение.... У кого грудь большая - тот, как правило, страдает от неудобств, ею причиняемых; обладательницы; обладательницы же маленького бюста с завистью глядят на своих сотоварок и метают дротики в постеры с фотографиями Памелы Андерсон. Бедные девушки мучаются, запихивая вату и поролон в бюстгальтеры, тоннами поедая капусту и сырое тесто... Те, кто обладает достаточным количеством y.e. могут позволить себе силикон и другие современные материалы. Ученым-орнитологам при Бобруйской биологической станции стало известно, что лучшие представительницы отряда куриных также страдают от подобных проблем... Да-да! Замечено, что петухи предпочитают самок с ярко выраженной грудиной, в то время как курочки, обладающие повышенной, казалось бы, яйценоскостью, но при этом имеющий так называемый "зауженный киль" остаются не у дел...

Посему погожим летним вечером мы решили помочь нашим маленьким пернатым друзьям и увеличить их грудь за счет некоторых продуктов питания. Для сей косметологической операции нам потребовалось:

собственно грудь куриная - 4 шт.

сыр "Российский" (мы же патриоты, как никак!) - 200 гр

масло сливошное - 80 гр

курага - 1пакетик

соль, перец

масло растительное

вино белое сухое - 0.5 бут.

Поскольку хирург, прозводящий операцию, был адептом здоровой диетической пищи, то первым ударом скальпеля он отсек лижние жировые отложения и кожный покров. В это время ассистировавшие ему медсестры , в числе коих ибыла ваша покорная слуга, подготовили сыр и масло, тупо порезав их кубиками (1,5см* 1,5см). Профессор тем временем точным ударом скальпеля пронзил куриную грудь от начала до практически конца, сделав тем самым продольный надрез вглубь всей грудины.

Затем поочередно в этот разрез были помещены инородные тела в виде масла, сыра и кураги. Причем помещать их надо как можно дальше, двигаясь к от узкой части груди к ее выдающимся округлостям.

Нафаршированные грудки натереть смесью соли и перца. И поместить на раскаленную сковородку. Быстро обжарить до образования румяной корочки, а затем влить вино и тушить курицу под крышкой до тех пор, пока вино не выпарится.

По окончании операции невооруженным глазом заметно увеличение груди. Курицы довольно кудахчут, петухи нетерпеливо роют землю шпорами, бригада медиков сидит за накрытым столом.