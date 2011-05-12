Куриная грудка с сыром в хрустящей корочке (рецепт с видео)
Приготовим куриную грудку с сыром в хрустящей корочке, а для начинки возьмем сыр моцарелла. Вкусный и оригинальный ужин.
Держу пари, что куриную грудку вы готовили раз двести – ведь её приготовление занимает немного времени, а результат никогда не подводит. А еще я уверена, что готовить одно и то же вам порядком надоело. А в хрустящей корочке из овсяных хлопьев, да с сырной начинкой – пробовали? Давайте приготовим, пусть привычный продукт порадует вас новым вкусом!
Куриная грудка с сыром в хрустящей корочке
Понадобится:
Куриная грудка – 2 шт.;
Моцарелла для начинки – 100 гр.;
Соль, перец;
Для панировки:
Яйцо – 1 маленькое;
Тертый пармезан – 2-3 ст. ложки;
Мука, овсяные или мультизлаковые хлопья (мелкие, тонкие)
* Куриную грудку вымойте, снимите кожу, отделите от кости – получается филе, две половинки (два больших куска). Обсушите мясо, в каждом филе узким ножом прорежьте глубокий «карман» - на всю длину, начиная с толстого конца филе; нож держите горизонтально. В этот карман и нужно положить начинку.
* Я выбрала для начинки моцареллу, у неё нежный сливочный вкус и она легко плавится. Маленькие шарики можно положить целиком, большие – разрезать пополам или на несколько частей.
* Слегка посолите и поперчите мясо. Хлопья, предназначенные для панировки, перемешайте с тертым пармезаном – он придаст панировке пикантный вкус и дополнительно скрепит хлопья между собой. Приготовьте три тарелки: с мукой, слегка взбитым яйцом, хлопьями с сыром. Запанируйте филе перед обжариванием: сначала обваляйте в муке, потом в яйце, и затем в смеси хлопьев с сыром.
* Хорошо разогрейте растительное масло, убавьте огонь до среднего и обжарьте курицу до румяной корочки примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Куриные грудки готовятся быстро, а при долгой термообработке становятся сухими.
* Когда корочка зарумянится и станет хрустящей, моцарелла внутри как раз успеет расплавиться – сразу подавайте на стол. Будет хорошо дополнить это блюдо свежими овощами или овощным салатом.
Приятного аппетита!
Смотрите видеоверсию: