Луковый гуляш из индейки от Василия Емельяненко
Однажды мы собрали рецепты блинов от известных шеф-поваров, приготовили их, протестировали. С тех пор мы заглядываем к ним в соцсети, выбираем рецепты, готовим, а потом пробуем всем офисом.
Этот рецепт понравился как мужской, так и женской части нашего коллектива. Гуляш может выступать самостоятельным блюдом, а можно приготовить к нему гарнир.
Луковый гуляш с индейкой
Ингредиенты:
- индейка 500 г;
1. Нарезаем лук средним кубиком, обжариваем его на растительном и сливочном масле до золотистого цвета. Солим, перчим. Добавляем сахар, соевый соус, муку.
2. Индейку нарезаем и обжариваем на растительном масле. Солим, перчим.
3. Соединяем лук, индейку, добавляем квас, тушим 10-15 минут на медленном огне.
Приятного аппетита!