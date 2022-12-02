Луковый гуляш из индейки от Василия Емельяненко

Однажды мы собрали рецепты блинов от известных шеф-поваров, приготовили их, протестировали. С тех пор мы заглядываем к ним в соцсети, выбираем рецепты, готовим, а потом пробуем всем офисом.

Этот рецепт понравился как мужской, так и женской части нашего коллектива. Гуляш может выступать самостоятельным блюдом, а можно приготовить к нему гарнир.

Луковый гуляш с индейкой

Ингредиенты: - индейка 500 г;

- репчатый лук 600 г;

- сливочное масло 40 г;

- сахар 2 щепотки;

- соевый соус 1 ст.л.;

- мука 1 ст.л.;

- квас 200 мл;

- соль, перец;

- растительное масло для жарки.

1. Нарезаем лук средним кубиком, обжариваем его на растительном и сливочном масле до золотистого цвета. Солим, перчим. Добавляем сахар, соевый соус, муку.

2. Индейку нарезаем и обжариваем на растительном масле. Солим, перчим.

3. Соединяем лук, индейку, добавляем квас, тушим 10-15 минут на медленном огне.

Приятного аппетита!