Средиземноморский ужин. Кальмары с овощами в томатном соусе
Рецепты с кальмаром прекрасно подходят и для праздничного стола, и для повседневного меню: вкусно, просто и быстро приготовить, они сочетаются со многими продуктами, это еще и очень полезная еда. Кольца кальмара мы часто готовим в кляре или в панировке. А можно сделать восхитительно вкусное, полноценное второе блюдо: добавить итальянские специи, белое вино, свежие и вяленые томаты, чеснок и маслины и наслаждаться ужином в средиземноморском стиле!
А сегодня готовим
Кальмары с тушеными овощами в томатном соусе
Понадобится (на 6 порций):
- Кольца кальмара 400 г;
- Репчатый лук 1 шт.;
- Сладкий перец 2 шт.;
- Морковь 1 шт.;
- Цуккини 1 шт.;
- Зеленый горошек консервированный 200 г;
- Чеснок 2 дольки;
- Протертая мякоть помидоров 500 мг;
- Оливковое масло 50 мл;
- Сливочное масло 50 г;
- Белое вино 100 мл;
- Орегано, базилик, чабрец сушеные;
- Кинза свежая;
- Вяленые томаты 50 г;
- Маслины без косточки 100 г;
- Паприка, сахар, черный перец, соль по вкусу
! Зеленый горошек и цуккини можно не использовать в приготовлении. Мне просто хотелось больше овощей в блюде, но на вкус они особо не влияют.
! Вяленые томаты можно добавить в большем количестве, а можно не добавлять вовсе, в блюде и так много томатов, но мне нравится соленая нотка за счет этих маленьких кусочков.
Приготовление
1. Чеснок измельчите и добавьте в разогретую сковороду со сливочным маслом, обжарьте до появления яркого аромата, через минуту положите кольца кальмаров и жарьте, помешивая, не более 2 минут, иначе кальмары станут жесткими. Переложите кальмары в чашку.
2. Сбрызните сковороду оливковым маслом и выложите лук, нарезанный полукольцами, нужно его немного обжарить и добавить легкое белое вино, выпарить несколько минут. Можно добавить лимонного сока, если любите кислинку в блюде.
3. Добавляем нарезанные соломкой овощи и тертую морковь, еще немного оливкового масла, молотый базилик, орегано и чабрец, полстакана воды и тушим блюдо 5-7 минут до мягкости овощей. Кладем консервированные томаты, горошек, мелко порезанные вяленые томаты и оливки, порезанные кольцами.
4. Самое время довести блюдо до вкуса. Солим, перчим, выравниваем кислотность с помощью сахара. Если получилось густо, можно добавить еще немного воды. Доводим до кипения, выкладываем кольца кальмаров в чесночном соусе, перемешиваем и сразу выключаем. Так наши кальмары останутся нежными.
На гарнир можно приготовить спагетти, картофель, а можно есть просто так, получается вполне самостоятельное блюдо! Оказалось, что в холодном виде оно тоже очень вкусное, поэтому не огорчайтесь, если не съели все сразу))
Приятного аппетита!