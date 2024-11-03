Средиземноморский ужин. Кальмары с овощами в томатном соусе

Рецепты с кальмаром прекрасно подходят и для праздничного стола, и для повседневного меню: вкусно, просто и быстро приготовить, они сочетаются со многими продуктами, это еще и очень полезная еда. Кольца кальмара мы часто готовим в кляре или в панировке. А можно сделать восхитительно вкусное, полноценное второе блюдо: добавить итальянские специи, белое вино, свежие и вяленые томаты, чеснок и маслины и наслаждаться ужином в средиземноморском стиле!

В нашей копилке есть несколько классных рецептов с кальмарами:

Пельмени с кальмарами

Фаршированные кальмары

Оладушки из кальмаров с капустой

А сегодня готовим

Кальмары с тушеными овощами в томатном соусе

Понадобится (на 6 порций): Кольца кальмара 400 г;

Репчатый лук 1 шт.;

Сладкий перец 2 шт.;

Морковь 1 шт.;

Цуккини 1 шт.;

Зеленый горошек консервированный 200 г;

Чеснок 2 дольки;

Протертая мякоть помидоров 500 мг;

Оливковое масло 50 мл;

Сливочное масло 50 г;

Белое вино 100 мл;

Орегано, базилик, чабрец сушеные;

Кинза свежая;

Вяленые томаты 50 г;

Маслины без косточки 100 г;

Паприка, сахар, черный перец, соль по вкусу



! Зеленый горошек и цуккини можно не использовать в приготовлении. Мне просто хотелось больше овощей в блюде, но на вкус они особо не влияют.

! Вяленые томаты можно добавить в большем количестве, а можно не добавлять вовсе, в блюде и так много томатов, но мне нравится соленая нотка за счет этих маленьких кусочков.

Приготовление

1. Чеснок измельчите и добавьте в разогретую сковороду со сливочным маслом, обжарьте до появления яркого аромата, через минуту положите кольца кальмаров и жарьте, помешивая, не более 2 минут, иначе кальмары станут жесткими. Переложите кальмары в чашку.

2. Сбрызните сковороду оливковым маслом и выложите лук, нарезанный полукольцами, нужно его немного обжарить и добавить легкое белое вино, выпарить несколько минут. Можно добавить лимонного сока, если любите кислинку в блюде.

3. Добавляем нарезанные соломкой овощи и тертую морковь, еще немного оливкового масла, молотый базилик, орегано и чабрец, полстакана воды и тушим блюдо 5-7 минут до мягкости овощей. Кладем консервированные томаты, горошек, мелко порезанные вяленые томаты и оливки, порезанные кольцами.

4. Самое время довести блюдо до вкуса. Солим, перчим, выравниваем кислотность с помощью сахара. Если получилось густо, можно добавить еще немного воды. Доводим до кипения, выкладываем кольца кальмаров в чесночном соусе, перемешиваем и сразу выключаем. Так наши кальмары останутся нежными.

На гарнир можно приготовить спагетти, картофель, а можно есть просто так, получается вполне самостоятельное блюдо! Оказалось, что в холодном виде оно тоже очень вкусное, поэтому не огорчайтесь, если не съели все сразу))

Приятного аппетита!