Постный стол. Перцы, фаршированные рисом с изюмом (рецепт с видео)

Я люблю сладкий перец - и свежий в салатах, и в горячих блюдах, и фаршированные люблю тоже, только вместо риса в мясной фарш добавляю мелко рубленую брокколи или цветную капусту.

Рецепты фарщированных перцев в рубрике U-вкуснятина можете посмотреть

здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3403

и здесь http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3408.

Но фаршировать перцы можно не только мясом! Неожиданно вкусно получается, если начинить перец слегка припущенной в растительном масле капустой и морковкой, а еще хороша начинка из риса и грибов. Попробуйте приготовить перцы с рисом, изюмом, кусочками ананаса и орешками – получится интересное блюдо с азиатской ноткой, наверное, немного «девочковое», постное, вкусное и легкое.

Перцы, фаршированные рисом и изюмом

Понадобится:

Перец сладкий – 4 шт.;

Рис длинный – 125 гр.;

Изюм светлый, без косточек – 100 гр.;

Ананас консервированный – 4 колечка;

Орешки кедровые – 50 гр.;

Соль, молотый черный перец, сушеный перец чили (хлопья) или приправа с чили, или карри, или другие приправы по вкусу .

· Рис промойте и сварите в подсоленной воде, воды понадобится стакан – во время варки она впитается, и рис будет почти готов – до полной готовности варить не надо.

· Перец вымойте и срежьте крышечки (пригодятся, не выбрасывайте!), удалите семена и перегородки.

· Теперь можно приготовить начинку - изюм вымыть и залить кипятком на 5-7 минут, ананасы нарезать мелкими кубиками. Рис смешать с орешками, ананасом и изюмом.

Начинку можно приправить черным молотым перцем, или перцем чили, только не переборщите. Мне кажется, чили даст пикантность и азиатский колорит перцам. Карри тоже подойдет для этого блюда. И попробуйте «на соль» - несмотря на сладкие составляющие, совсем без соли блюдо покажется пресным. Подсолите, с учетом того, что при готовке часть соли возьмет перец.

· Наполните перцы и накройте крышечками. Осталось поставить стручки в пароварку или кастрюльку, налить немного овощного бульона или воды и варить 10 минут, или до готовности перцев. В зависимости от сорта и толщины стенки перцу может потребоваться больше времени на приготовление – проверьте готовность вилкой или кончиком ножа. Я люблю, когда перец средней мягкости, то есть уже легко протыкается, но еще не разварился.

· Если не соблюдаете пост, подайте перцы со сметаной, смешанной с бульоном, оставшимся в кастрюле. Во время поста можно приготовить мучную подливку – загустить этот бульон ложечкой поджаренной муки.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта: