Сочный минтай, запеченный под сливочно-сырным соусом

Как приготовить минтай, чтобы он был сочным и нежным? Предлагаю простой и вкусный рецепт приготовления минтая - запечем его в духовке под сливочно-сырным соусом!

Минтай - рыба ценная, но незаслуженно списанная на корм братьям нашим меньшим. Ведь эта рыба природная, чистая - живет она на глубине в холодной воде и питается ракообразными. Мясо содержит йод, селен, витамин В12 и аминокислоту Омега 3.

Если жарить рыбу в кляре или обвалять в муке, мясо сохранит сок. А еще можно готовить минтай с соусом на сковороде, в микроволновке или запекать в духовке.

Запеченный минтай под сливочно-сырным соусом

Ингредиенты: - филе минтая 450 г;

- сливки 20% 200 мл;

- брокколи 300 г;

- плавленый сыр 150 г;

- горчица зернистая 1 ст. л.;

- чеснок 2-3 зубчика;

- сыр 100 г;

- соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Cначала приготовим соус. В сотейник выливаем сливки и плавленый сыр, на маленьком огне, помешивая, доводим до однородности. Добавляем горчицу, соль, перец, и, по желанию, любимые приправы, я добавила прованских трав. Доводим до горячего состояния, но не до кипения. Оставляем немного остыть, пока занимаемся подготовкой рыбы.

2. Филе нарезаем на небольшие кубики, брокколи разделяем на соцветия, чеснок режем на тонкие кружочки. Глубокий противень смазываем маслом, выкладываем рыбу на овощи, заливаем соусом и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰ на 20-25 минут.

3. Достаем, посыпаем натертым сыром и отправляем обратно на верхний ярус еще на 5-10 минут.

Всё готово! Подавайте с рисом или ешьте просто так, блюдо вполне самостоятельное.

Приятного аппетита!