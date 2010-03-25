Давайте приготовим пенне с брокколи - простое вегетарианское блюдо из доступных продуктов, притом очень вкусное. Хотя, мне кажется, макароны вообще трудно испортить, такая уж это удивительная еда. Да-да, я знаю, что правильно говорить «паста», а макароны – всего лишь одна из её разновидностей. И этих видов и форм столько, что, наверное, трудно назвать точную цифру... а сколько разнообразия они вносят в нашу жизнь! Теперь можно приготовить на ужин не только «рожки с котлетой», а например, гордо подать на стол «джемелли» по-сицилийски или «капелли д’анджело» с оливковым маслом и паровыми овощами…Правда, так намного интереснее? Умножьте всю эту пасту на огромное число соусов к ней, и можете в течение года каждый день предлагать домашним новое блюдо.

Хоть и простое это дело, на всякий случай напомню общие правила варки пасты. Самое главное – достаточное количество воды, на каждые сто граммов сухой пасты не меньше полулитра, тогда паста не слипнется, не раскиснет. Опускаем в кипящую соленую воду, поначалу помешиваем, крышкой не накрываем. Идеальная степень готовности – аль денте – когда серединка чуть твердоватая на вкус... Пока сливаете воду, смешиваете с соусом, паста еще горячая и внутри продолжается процесс приготовления. Переваренная паста расползется и станет невкусной. И не промывайте - промытые макароны могут стать водянистыми и хуже обволакиваются соусом.

Оригинальный рецепт найден на GoodFood.

Паста с брокколи

Понадобится (на 4 порции):

Пенне («перья») – 300 гр.;

Брокколи – 400 гр.;

Масло растительное – 6 ст. л.;

Чеснок – 3 крупных зубчика;

Петрушка – 1 пучок, только листья;

Лимон – 1 ч. л. цедры и сок по вкусу (1-2 ч.л.);

Перец черный – ¼ ч.л.;

Перец чили (хлопья) – ½ ч. л.;

Соль.

Примечание. Кроме пенне («перышек»), подойдут всяческие среднего размера рифленые трубочки (ригатоне), спиральки (фузилли), бантики-бабочки (фарфалле). Паста такой формы хорошо удерживает соус.

В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду и отварите брокколи до мягкости, но не разваривайте. Выньте шумовкой на дуршлаг, чтоб стекла вода, а в кастрюлю добавьте соли, всыпьте пасту и варите до готовности. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке, но начинайте пробовать на готовность немного раньше. Главное – не переварить, иначе расползутся и будут невкусные, водянистые, оптимальный вариант – «аль денте», когда самая серединка еще чуть-чуть твердая.

Пока варится брокколи, можно подготовить ингредиенты для соуса. С вымытого лимона снять теркой цедру - тонкий верхний слой кожицы, чайную ложку (можно больше, по вкусу). Смешать цедру с молотым черным перцем и чили. Зубки чеснока можно не чистить, только раздавить плоской стороной ножа. Петрушку вымыть, стряхнуть воду, грубые стебли убрать, а листики мелко нарезать.

Брокколи сварилась, и пока варится паста, как раз успеем приготовить соус. Брокколи рубим ножом (или блендером) в крошку. Разогреваем в сковороде растительное масло, и несколько минут обжариваем в нем чеснок, помешивая, чтоб не подгорел. Чеснок отдаст свой аромат маслу, после этого вынимаем его и выбрасываем. В сковороду выложите рубленую брокколи и жарьте пару минут, добавьте смесь перцев и цедры, петрушку. Прогревайте одну-две минуты, теперь надо приправить по вкусу лимонным соком и посолить.

С макарон слейте воду, выложите их в сковороду, и перемешайте. Подавайте сразу на подогретых тарелках. Каждую порцию можно посыпать кедровыми орешками.