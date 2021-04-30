Этот рецепт не самый простой)) Зато так куриное филе получается очень вкусным, а красивая и необычная подача удивит и гостей, и домашних. Предлагаю немного заморочиться и приготовить необычные трубочки из куриного филе с овощами внутри.

Куриные трубочки

Понадобится: Куриное филе – 500 г

Яйцо отварное -1 шт.

Сметана или майонез – 1-2 ст.л.

Помидоры черри – 10-12 шт.

Сыр – 50 г

Зелень

Масло растительное - 1 ч.л.

Фольга или конусы

Специи для курицы

1. Куриное филе режем на тонкие полоски, посыпаем специями, добавляем подсолнечное масло и перемешиваем.

2. Если нет кондитерских конусов, как, например, у меня, то мастерим трубочки из фольги. Из указанного количества мяса получится 5-7 трубочек. Помните, что потом из готовых трубочек необходимо извлечь фольгу, поэтому очень длинные трубочки не делайте. Также учтите, что внутри будет начинка - места должно быть достаточно.

3. Накручиваем полоски мяса на конусы без промежутков, лучше чуть внахлест. Можно перемотать толстой ниткой, чтобы полоски наверняка не раскрутились в духовке.

4. Выпекаем трубочки примерно 15 минут при температуре 180 градусов.

5. Пока остывают трубочки, займемся начинкой. Натираем на мелкой терке сыр и на крупной - варёное яйцо, измельчаем зелень и помидоры. Все ингредиенты перемешиваем и добавляем сметану или майонез. Смесь должна быть густой, чтобы не вытекала из трубочек.

6. Очень осторожно вынимаем фольгу из остывших трубочек, затем убираем нитки (если использовали) и начиняем их овощной смесью. Ингредиенты овощной начинки можно варьировать – можно добавить чеснок, оливки, корейскую морковку.

7. Трубочки готовы. Вкусно и необычно. Идеальное сочетание куриного филе и овощей. Интересный вариант обеда, ужина, или просто закуски.

Приятного аппетита!